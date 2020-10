Drie tuigpaardhengsten richting examen

Vandaag stond de eerste formele beoordeling van de vier tuigpaardhengsten in Ermelo op de rol. Vanwege de coronamaatregelen kon er helaas geen publiek worden toegelaten, wel waren de geregistreerden en vertegenwoordigers allen present.

Nog ruim een week, en dan doen de tuigpaardhengsten examen. Vandaar dat vandaag naast de beoordeling ook het maken van de stand- en actiefoto’s op de to-do-list stond. Niet alleen trainingsleider Demi van Nispen, ook gastrijder Susan Wind nam vandaag plaats achter de hengsten.

Maximiano I&S, Magnifiek en Macho

De hengstenkeuringscommissie besloot na de beoordeling vandaag het onderzoek voor Milan (Indiana x Atleet) te beëindigen.

Op dit moment zijn Maximiano I&S (Baarzens Jagerszoon x Plain’s Liberator), Magnifiek (Idol x Atleet) en Macho (Indiana x Unieko) nog in de race voor goedkeuring als dekhengst. Op zaterdag 31 oktober start het examen om 11.00 uur, deze is live te volgen via KWPN.tv.

Bron: KWPN