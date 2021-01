‘Experimenten’ in TP-fokkerij in register A

Tuigpaardfokkers worden door het KWPN aangemoedigd om te experimenteren om de bloedspreiding binnen de nauwe tuigpaardfokkerij te bevorderen. Waar bijvoorbeeld een Friese hengst x Tuigpaardmerrie voorheen in register B zou komen, kan dat veulen nu in Register A worden geregistreerd. Het experiment moet dan wel voor februari worden aangemeld.

“Bloedspreiding is en blijft een aandachtspunt binnen de tuigpaardfokkerij. Om die reden is het al enige tijd mogelijk om experimenten, die de bloedspreiding bevorderen, bij het Algemeen Bestuur in te dienen als experiment. Bij goedkeuring hiervan wordt het uit het experiment geboren veulen in register A geregistreerd in plaats van in register B. De Fokkerijraad tuigpaard heeft geadviseerd dat deze experimenten vóór 1 februari in het jaar van de dekking aangevraagd moeten zijn”, schrijft het KWPN daarover.

Aanmelden

“Mocht u dus van plan zijn dit jaar een hengst uit te kiezen voor uw merrie, die normaliter een register B-veulen zou opleveren, dan kunt u deze dekking nu nog aanmelden als experiment in het kader van bloedspreiding. De Fokkerijraad heeft geadviseerd de komende jaren de uitkomsten van eerdere experimenten met Friese hengsten te inventariseren, alvorens nieuwe experimenten goedgekeurd gaan worden. Deze kruisingen worden zodoende door het Algemeen Bestuur niet geaccordeerd”, aldus het KWPN.

Bron: KWPN