Geen Westfort-hengstencompetie tuigpaard in Tolbert vanwege onweer

Nadat de eerste Westfort hengstencompetitie voor tuigpaardhengsten behoorlijk wat discussie bracht onder tuigpaardliefhebbers (Magnifiek op 1, Leffe Blond op 2 en verrichtingstopper Macho op 3), werd er met veel belangstelling uitgekeken naar de tweede ronde in Tolbert vandaag. Die werd helaas geschrapt in verband met onweer in Tolbert.