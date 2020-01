Hengstenkeuringskampioen Indiana geruind en verkocht als menpaard

De kampioen van de hengstenkeuring 2016 Indiana (v. Colonist) is recentelijk verkocht aan Alfons Engbers ten behoeve van de mensport. De hengst is inmiddels geruind, en niet meer beschikbaar voor de fokkerij. De door A. Veenstra uit Opende en Wim Cazemier gefokte Indiana werd in 2016 met goede cijfers ingeschreven in het stamboek.

Zijn moeder is de zeer bekende meervoudig NMK-kampioene Wieke V, een dochter van Manno. Tijdens de Nieuwelingencompetitie in 2017 reed Klaas Buist hem naar de winst in de finalewedstrijd en de tweede plaats in de eindstand, waarmee hij de beste KWPN-hengst was. Ook werd hij dat jaar gehandhaafd voor de fokkerij op basis van zijn afstammelingenkeuring. Een mooi succes in 2018 was de tweede plaats in de Oregon Trofee tijdens de KWPN Stallion Show in Den Bosch, wederom in handen van Buist.

Opleiden als menpaard

Recent kocht Alfons Engbers uit Vasse de inmiddels geruinde Indiana aan van Wim Cazemier, om hem op de leiden voor de mensport. “We zijn hem inmiddels aan het opleiden als menpaard, en hij pakt het werk goed op. Het is een eerlijk, makkelijk en lief paard in de omgang en als hij aan het werk gaat, blijft hij aan het werk. Hij is niet kijkerig, heeft een rustig karakter en blijft altijd voorwaarts lopen. In het werk in het twee- en vierspan werd hij toch teveel hengst, dat is vaker lastig met hengsten, en dat is de reden dat we hem hebben gecastreerd. Het plan is om hem nog dit jaar in de vierspansport te gaan uitbrengen en de bedoeling is om internationaal te gaan”, is Engbers enthousiast.

Wim Cazemier vertelt: “Wij wensen de nieuwe eigenaar veel succes met Indiana en bedanken de fokkers die hem hebben ingezet voor hun fokkerij.”

Er is geen diepvriessperma beschikbaar van Indiana, zodoende is hij niet meer beschikbaar voor de fokkerij.

Bron: KWPN.nl