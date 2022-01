De eerste bezichtiging voor tuigpaardhengsten staat vandaag op het programma op het KWPN Centrum in Ermelo (aanvang: 8.30 uur). Horses.nl houdt live voor u bij welke hengsten worden doorverwezen in dit bericht. En de keuring is natuurlijk ook live te volgen: via KWPN.nl en ClipMyHorse.tv.