HK Tuigpaard zuinig en zorgwekkend: zeven hengsten naar Den Bosch

Van de 28 gepresenteerde hengsten werden vijf driejarigen en twee vijfjarigen, allen voorzien van het PROK certificaat, uitgenodigd voor de tweede bezichtiging in Den Bosch. Ter vergelijking: in 1998 werden er 23 voor de tweede bezichtiging aangewezen, 13 naar het verrichtingsonderzoek in Ermelo en uiteindelijk alleen de vierjarige Milano en Nando (via 2 herkeuringen) ingeschreven. Kwantiteit is niet alleszeggend! De vraag rijst of dit zevental voldoende kwaliteit heeft, want een echte complete zat er niet tussen. In de meeste gevallen compenseerde de score voor het exterieur de mindere beweging.

Een complete tuigtypische hengst met looplust en een goed achterbeen zagen we niet. “Er was geen ondereind, het kaf was al door de eigenaren gezien het geringere aanbod van het koren gescheiden. We hebben hengsten die gemiddeld (voor beweging en exterieur) 75 punten scoorde doorverwezen. We hebben minder problemen in het fundament gezien, de maat en bovenlijn moeten we in de gaten houden” aldus voorzitter Johan Hamminga.

Model

Qua model kon bekoren 816 (Fantijn x Colonist) van Tom Mekelenkamp. Een jeugdig scherp model (1.60) met een fijn uitgesneden hals. In beweging ging de hak iets naar de staart. Qua model kon de jury ook dik haar punten kwijt aan de blonde 604 (Dylano x Patijn) van Stoeterij Black Horses BV, maar de grote vos (1.68) had moeite met de balans in de draf. Gefokt uit een halfzuster van Indiana (Colonist) sprak aan de grote (1.68) zwartbruine brutaal de wereld in kijkende 603 (Delviro x Patijn) van de HBC Stal. In draf zou hij meer we ruggebruik mogen tonen.

Applaus

Applaus was er voor het optreden van de halfbroer van Idol (Manno), 610 (Eebert x Plain’s Liberator) van Comb. P. de Groot te Leerdam en Gebr. Van Manen. Een zeer harmonisch gebouwde bruin kol. Verder kreeg groen licht komende uit de stam van Ganges, Colonist, Patijn 623 (Vulcano x Kolonel) van Klaas Buist en H. Dekker, die nog even wat meer schoudervrijheid zou mogen tonen. Nadat ’s ochtends was gemeld dat alle 16 voor het middaggedeelte uitgenodigde hengsten ster of sterwaardig waren, kwam de voorzitter hier in één geval op terug. De jury constateerde bij 600 (Atleet x Saffraan) een onregelmatige stap en onthield hem daarom van het sterpredicaat. Dat verdiende niet de schoonheidsprijs.

Oudere hengsten

Bij de vijfjarigen scoorde op drie onderdelen (exterieur, beweging en presentatie in het tuig) boven de 75 punten 624 (de hackney Avion Pierre x Vikking (=Cinovo x Wilhelmus) van Nico Calis en Anemone Sportpaarden BV en Just Lucky (Wentworth x Waterman) van Lambertus Huckriede. Zij werden, vooral met dank aan hun prestatie in tuig (waardoor ze op het nippertje het gemiddelde van 75 punten scoorde) en de lage verwantschap, beide aangewezen.

De zeven aangewezen hebben allen een verschillende vader en aan moederszijde is Patijn twee keer aanwezig.

Sfeerimpressie

Keurhengst Cizandro.

