Horses zoekt freelance-medewerker tuigpaarden

De redactie van Horses.nl en De Paardenkrant is op zoek naar een freelance-medewerker tuigpaarden.

Wij schrijven met grote passie over sport en fokkerij en dragen graag bij aan een positief beeld van de paardenwereld. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar wat er beter kan en schrijven daar open en eerlijk over, gevoed door de inzichten van kenners en betrokkenen.

Werkzaamheden en betaling

Wij zoeken een collega die zich vooral gaat richten op de fokkerijevenementen, maar die ons ook bij de sportverslaggeving kan ondersteunen. Je wordt per artikel betaald.

Opleiding tot journalist

Wil jij als medewerker tuigpaardfokkerij en -sport een bijdrage aan de missie van Paardenkrant-Horses.nl leveren? Dan komen wij graag met jou in contact. Ook als je nog geen schrijfervaring hebt. Als jij onze missie onderschrijft, leiden wij jou graag op!

Contact

Wil je meer weten of direct solliciteren? Schrijf vóór 31 maart een e-mail aan bladcoördinator Melanie Brevink-van Dijk ([email protected])