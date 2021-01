Keurhengst Atleet verkocht naar VS

Vandaag is de zestienjarige KWPN-tuigpaard keurhengst Atleet (Patijn uit Sintia ster van Waterman, fokker R. Aalders uit Nieuw-Roden) aan boord van een vliegtuig richting Amerika gegaan waar hij zij carrière als dekhengst voort gaat zetten. De gebr. Van Manen uit Ede verkochten Atleet via Robbie en Chantal van Dijk aan William Duffy en zijn vrouw Erin Shea die in Ashby in Massachusetts (Amerika) wonen.

Duffy en Shea kochten vorig jaar ook de keuringskampioen (2020) Macho (Indiana uit Emone ster van Unieko, fokker J. Arends uit Garmerwolde). De hengst Macho van Duffy werd vervolgens vorig jaar in de herfst met de hoogste cijfers ooit in het stamboek ingeschreven. Macho staat dit jaar overigens ter dekking bij Gebr. Van Manen.

Even nadenken

Jan van Manen: “In december kwam vanuit Amerika serieuze belangstelling voor Atleet van Duffy. Ja, dan moet je toch wel even nadenken, het is wel een keurhengst die weggaat. Maar wij vinden dat de fokkers hier kansen genoeg hebben gehad. Atleet heeft het hier heel goed gedaan. Vorig jaar heeft hij nog zo rond de 50 merries gedekt dus er wordt hier ook nog een groot aantal veulens geboren.”

‘Staat er voor als een driejarige’

“We hebben hem pas geleden opgeschoren en netjes gemaakt. Hij staat er nog voor als een driejarige, zoveel ras en zo spijkerhard. Ja, en dan zijn mooie koppie, dat verraadt zijn adel al. Hij blijft een moderne hengst. Hij heeft het destijds bij Wim Cazemier en later bij ons heel goed gehad.”

Eerste boekingen al binnen

“En wij weten dat zijn nieuwe eigenaren ook heel goed op hem passen. En ik denk ook dat hij in Amerika als fokhengst nog veel kan betekenen. Wij wensen de Duffy’s veel succes met deze hengst.” Chantal van Dijk weet te vertellen dat de eerste boekingen voor Atleet al binnen zijn. “Ja, dat heet daar zo.”

Patijn x Waterman

Atleet is een zoon van de preferente Patijn (v. Kolonel). Zijn moeder, de stermerrie Sintia, is een dochter van de preferente Waterman. Zij komt uit de Farao-dochter Kerna. De stam bracht ook de KWPN-hengst Zakerno (v. Proloog). Atleet is gefokt door Ronnie Aalders uit Nieuw Roden, Harmannus Boelens bood Atleet als driejarige aan op de KWPN-hengstenkeuring, Wim Cazemier en Gebr. van Manen werden vervolgens de geregistreerden en sinds enige tijd waren de Gebr. van Manen de geregistreerden.

Goed sportpaard

De donkerbruine Atleet presteerde heel goed in de sport. Hij was winnaar hengstencompetitie met Henk Hammers en in 2011 won hij met dezelfde rijder de Oregon Trofee. Vervolgens werd hij in de Regio Noord drie maal dameskampioen met Sanne Welling, kampioen ereklasse Noord met Wim Cazemier en in 2017 voegde hij daar in handen van Robbie van Dijk nog het Zuidelijke regionale ereklasse kampioenschap aan toe. In dat jaar werd hij ook Tuigpaard van het Jaar. Atleet heeft 190 winstpunten.

Goede fokhengst

Niet alleen in de sport deed hij het heel best maar ook in de fokkerij. Dat leverde hem vorig jaar het predicaat keur op. Van Atleet staan 441 nakomelingen geregistreerd. 47 stermerries, 11 keurmerries, 5 elitemerries, 4 sportmerries en 15 Prokmerries staan er op zijn fokregistratielijstje genoteerd. En dan komen daar nog zijn twee goedgekeurde zonen te weten de inmiddels overleden Eebert (mv Manno) en Kapitaal (mv Manno) en zijn twee goedgekeurde kleinzonen Kordaat (Eebert x Patijn) en Magnifiek (Idol x Atleet) bij. Ook presteren zeer veel van zijn kinderen heel best op de concoursvelden en bracht hij eveneens hele beste keuringspaarden. Zowel aangespannen als wat betreft keuringspaarden bracht hij kampioenen. Op zijn genetisch profiel scoort Atleet heel hoog voor aangespannen sport namelijk 172.

Bron: KWPN