KWPN gaat lagere inteelt bij tuigpaardveulens belonen

Inteelt en een te hoge verwantschap zijn al jaren een probleem in de tuigpaardenfokkerij. Om de inteeltstijging en het verwantschap binnen de populatie te verlagen, worden fokkers van laagverwante veulens financieel gecompenseerd. De eerste veulens zijn al aangemeld, dit kan nog tot 1 juni. Dat meldt het KWPN.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verantwoordelijk voor de erkenning van stamboeken, trok 1,5 jaar geleden aan de bel met een duidelijke boodschap aan het KWPN: grijp in om te voorkomen dat het tuigpaard een uitstervend ras wordt. De inteeltstijging binnen de tuigpaardpopulatie ligt rond de 1,18% per generatie en moet zakken naar 0,5 tot 1%. Dit is ook vastgelegd in internationale normen van de FAO.

Laag verwant is gewenst

Om het dalen van de inteelttoename te bevorderen, heeft een speciale werkgroep Inteelt en Verwantschap en de Fokkerijraad Tuigpaard zich gebogen over diverse acties. Dit heeft na akkoord van het Algemeen Bestuur er toe geleid dat tuigpaardfokkers die in 2022 en 2023 een levend veulen met een verwantschap in de klasse laag tot gemiddeld, laag of zeer laag fokken, financieel gecompenseerd worden.

Tegemoetkoming

Fokkers van een levend geboren laagverwant veulen krijgen 150 euro registratiekorting en een fokpremie van 150 euro per veulen. Let wel: financiële compensatie is mogelijk voor in totaal maximaal 100 veulens per jaar. Elke geregistreerde kan maximaal één dekking per jaar aanmelden voor de tegemoetkoming in de kosten. Toekenning van de financiële compensatie geschiedt op volgorde van binnenkomst, tot het maximum van 100 is bereikt. Meer over alle regels en de procedure is te vinden op de website van het KWPN.

