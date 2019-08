Lendoline keuringskampioen: ‘Abnormaal veel kwaliteit’

De zwarte Eebert-dochter Lendoline (keur IBOP uit Gwendoline ster PROK van Manno, fokker Wim Cazemier) bracht Wout Liezen vandaag het zoveelste succes. Na een spannende strijd met Larede (v. Eebert) werd Lendoline gekeurd tot nationaal kampioene in Ermelo.

Johan Hamminga gaf namens de jury allereerst complimenten aan de fokkers en eigenaren, vanwege de kwaliteit van de kapitale merries in de finale. Hij gaf aan dat de strijd om het kampioenschap tussen twee heel bijzondere merries ging met beiden veel reflexen en actie in hun lichaam en veel techniek in de benen”.

‘Extra model en heel scherp’

De titel ging naar Lendoline, die Wout Liezen drie jaar geleden kocht op de Nationale Tuigpaardveulenveiling in Ermelo. Hamminga: “Een merrie met een extra model, zó scherp, zoveel bloeduitdrukking en zoveel uitstraling. Ze is heel speciaal in het lichaam waarbij ze heel goed terug in het front komt, echt van de vloer draaft met veel afdruk en kracht.”

Maar ook de reservekampioene Larede ster, eveneens een dochter van Eebert (uit Gerada ster van Larix, fok/reg J. van der Velde uit Siegerswoude) liet zich fantastisch zien. “Een tuigtypische merrie met zoveel actie en reactie in het lichaam, die in beweging veel techniek toont en mooi los in het lichaam draaft.”

Heideroos kampioen bij keur- en elitemerries

Cizandro-dochter Heideroos (elite IBOP PROK uit Morgenroos keur pref van Renovo, fokker H.J.& H.L.M van Middelaar uit Hoogland) werd uitgeroepen tot kampioene bij de keur- en elitemerries. Maar liefst 92 punten voor beweging kreeg deze wonderschone bruine, die eveneens in eigendom is van Wout Liezen. Dat bracht haar totaal op de winnende totaalscore van 180 punten.

Joop van Wessel: ”Een hele charmante merrie met veel ras en uitstraling en als ze gaat lopen krijg je kippenvel.” Reservekampioene werd de Eebert-dochter Kalina (keur IBOP uit Charisma keur pref van Waldemar, fokker G. Hermanussen en G.J.H. Hermanussen uit Beers), het derde keuringssucces vandaag van Wout Liezen. “Een hele goede merrie met een goede ribbenkast, een echte fokmerrie als ze zo voor je staat. In beweging wist ze zich goed op te waarderen.” Met 90 punten voor beweging kwam het totaal op 174, goed voor de reservetitel.

Tweejarige merries

Cizandro leverde ook de kampioene bij de tweejarigen. Gert Jan Hermanussen gaf namens de jury aan dat het een groep goed ontwikkelde merries betrof. Bij deze leeftijd is het belangrijk dat de merries voldoende jeugduitstraling hebben en de jury nam dat aspect dan ook mee in de beoordeling van deze kwalitatief mooie groep. De kampioensstrijd ging tussen Mirzela van Hapert (Cizandro uit Irzela-C ster PROK van Patijn, fokker J. Castelijns uit Hapers) van geregistreerden vader en dochters J. Castelijns, L.D.J. Castelijns en P.P.C Castelijns uit Hapert, en Mudini (Ditisem uit Gudini K ster van Atleet, fok/ger G. Kamphorst en ger. G.H. Kamphorst uit Zwartebroek).

Beide zeer aansprekende merries, maar er kan er maar één kampioen zijn en die eer was voor Mirzela. De donkerbruine toonde veel ras en uitstraling, voldoende jeugd en heeft een sterke bovenlijn met goede verhoudingen en een hard fundament. In beweging toont ze veel front en beweegt ze door het hele lijf, mooi bergop en met een sterk gebruik van het achterbeen. Ook de reservekampioene straalt voldoende jeugd uit. Mudini heeft een sterke bovenlijn, een goed fundament en de hals staat er goed op. In beweging heeft ze een goede techniek van lopen met een goede voorbeen- en achterbeentechniek, alleen ten opzichte van de kampioene gaf ze net iets toe op het rijzende beeld.

Bron: KWPN / Horses.nl