Met macht en kracht prolongeert Mirzela van Hapert haar titel

Vorig jaar was er in een klein veld (7) zo maar uit Zuiden de tweejarige Mirzela van Hapert (Cizandro x Patijn) van drie generaties Castelijns uit Hapert die na een zondagse centrale keuring in Vlijmen in Ermelo de nationale titel pakte. Tijdens de nationale keuring 2020 zette Mirzela van Hapert brutaal met haar optreden, vriend en vijand, in de schaduw.

Ze maakte aan alle kanten de 92 punten voor beweging en 88 voor algemene indruk waar. Explosief komt het achterbeen onder de massa, gaat ze zitten en rijst ze omhoog en houdt zij balans en keek brutaal over het veld heen. Al probeerde inspecteur Viggon van Beest het nog spannend te maken wie het op het moest worden, met haar optreden had Mirzela een ieder al voor zich gewonnen. Een groot kampioene aan de hand, die de titel waardig prolongeerde.

Mexxima reservekampioene

De jury koos als tweede de met 90 punten alom op de stamboekkeuring in Tolbert gewaardeerde Mexxima (Cizandro x Marvel) van Henk Lassche uit Rouveen. Deze merrie bleef als tweejarige op ongelukkige wijze staan in Norg, maar nam dit jaar revanche. Een ieder (wiedergutmachung) had deze merrie ook de titel gegund, maar spijtig genoeg kon ze niet de balans vinden in de draf en haar punten in beweging in Ermelo niet waarmaken. De jury hield haar de hand op basis van het model boven het hoofd, of wenste zichzelf niet in het vlees te snijden, maar qua beweging kon ze de strijd niet aanbinden met Mirzela.

Uit onverwachte hoek

Jammer voor het publiek, maar uit onverwachte hoek waren er twee andere merries die ervoor zorgden dat uit deze bijzondere jaargang er nog twee op het netvlies blijven hangen en voor gespreksstof zorgen of zij niet hoger gewaardeerd hadden moeten worden.

Tweede plaats verdiend

Eigenlijk had een tweede plaats verdiend de beeldschone over veel ras en jeugd beschikkende Miss Cerona (Atleet x Victory) gefokt door Wim Veneklaas Slots te Zeijerveld uit een lijntje van Vrieling in Coevorden (waar ook Antoon Epskamp zijn producten uit heeft) en toebehorend aan M.E. de Wild in Geffen. Een lang gelijnde top gemodelleerde charmante vrouwelijke merrie die technisch zeer natuurlijk door de baan ging, maar net het brutale in het front mist van Mirzela.

Stoere Marilyn Monroe Apple

Anderszijds had ook tweede kunnen worden, de stoere niet te grote Marilyn Monroe Apple (Icellie x Eebert) van Nico van Maaswaal uit ’t Goy. Zij liet als een van de eerste in de individuele ronde zien wat qua beweging en looplust van een tuigpaard verwacht mag worden. Op model moet zij wat toegeven. Vier merries die ervoor zorgden dat er wat viel te genieten.

Merries in de kopgroep

Verder werden in de finale geplaatst de door looplust opvallende Mertida (Cizandro x Saffraan) van Henk Scholten jr. uit Wezep, de niet te grote Mabella (Cizandro x Manno), gefokt bij H.B. Kleyne Snuverink te Haaksbergen en toebehorend aan familie Pos te Ankeveen en de thans via de IBOP al in tuig gepresteerd hebbende elitemerrie Mendoline (Indiana x Manno) gefokt door Wim Cazemier te Indiana en toebehorend aan Menko en Elsa Jongeling te Aduard. Opvallend was het feit dat Cizandro maar liefst vier van de zeven finalisten leverde.

Bron: Horses.nl