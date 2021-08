NTD: Complete Nalanita kampioen driejarige merries

Negen driejarige merries kregen op de Nationale Tuigpaardendag een uitnodiging voor de finale. Het was de heel complete Nalanita die met de hoogste eer ging strijken en kampioen werd.

Nalanita (Eebert x Stuurboord) van fokker Joop van Wessel is een opwaarts gebouwde sterke merrie die mooi met de schoft omhoog loopt. Plaats twee was voor Niantha (Cizandro x Larix) van fokker J.P.C. Ermens. Zij is een merrie met veel allure en met veel uitstraling. In beweging beschikt ze over veel zweefmoment. Daarna mocht Nikita (Icellie x Stuurboord) van fokker Rein Bosch opgesteld worden. Nikita is een merrie met formaat die sterk draaft en de hals er goed opzet.

Tweejarige merries

Bij de tweejarige merries ging het kampioenschap in deze rubriek naar de heel best en met veel techniek dravende Owandra (Kordaat x Fabricius, fokker Gebr. den Otter). Odessa K (Dylano x Nando) van f/g Egbert Kruiswijk kwam uit op de tweede plaats, waarna Oreda (Atleet x Unieko) van f/g Erik en Sander Daniëls opgesteld mocht worden.

Extra rubriek vierjarigen

Dit jaar was er een extra rubriek vierjarige stermerries uitgeschreven. Het kampioenschap in deze rubriek ging naar de extra optredende Miantha H (Cizandro x Manno, fokker Gerrie Hermanussen). Vervolgens werd Miss Jerina YBP (Hertog Jan x Marvel, fokker Dinie Markhorst) van Black Horse B.V. binnengeroepen. Een mooi succes voor de Young Breeders (YPB staat voor Young Breeders Program), want zijn bepaalden samen met fokker Dinie Markhorst de hengstenkeuze. Het heeft goed uitgepakt, het was ‘hun’ eerste Nationale merrie. Plaats drie ging naar Miss Cerona VS (Atleet x Victory, fokker Wim Veneklaas Slots) van M.E. de Wild. Deze merrie had ’s morgen ook al aangespannen haar rubriek gewonnen.

Beste merries

Dertien beste keur/elitemerries kwamen zich presenteren. Kampioen in deze rubriek werd de buitengewoon spectaculair showende Lendoline (Eebert x Manno, fokker Wim Cazemier) van Wout Liezen. Zij won met afstand en scoorde 180 punten. De concoursmerrie Jara (Cizandro x Manno, f. C.J.M. Boots) van Johan Kramer kwam uit op 163 punten. Met 161 punten volgde Lidia (Cizandro x Ranno, fokker Henk Reurink) van de familie Pos.

Ruwaldo

De veulenrubriek waar het ging om de Virbac Veulenbokaal kreeg in hengstveulen Ruwaldo (Atleet x Cizandro) van f/g. F. Raaymakers een sterke kampioen. Relatief (Idol x Unieko) van Erik en Sander Daniëls werd tweede voor Ravensgoed W (Dylano x Eebert) van f/g Joop van Wessel.

Bron: KWPN