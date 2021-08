NTD: Imponerende Lindrini Topsportmerrie 2021

Op de Nationale Tuigpaardendag kon de strijd om de Greet Bergstra Bokaal, maar ook nostalgische rubrieken als enkelspannen voor de boerenwagen of de tweespannen op veel bijval rekenen. Lindrini (Hertog Jan x Manno) werd in de strijd om de Geert Bergstra Bokaal oppermachtig en trad in de voetsporen van haar moeder Dendrini, die in 2018 Topsportmerrie werd.

Om de Greet Bergstra Bokaal streden, nadat de reguliere rubrieken waren verreden, acht merries. In die strijd was Lindrini van de familie Kooyman in handen van Henk Hammers oppermachtig. Ze trad op met veel machtsvertoon en was spectaculair van beweging. Ze bleef maar doorgaan en keek er zeer zelfverzekerd over. Ze is een waardig opvolgster van haar moeder de Topsportmerrie Dendrini, die in 2018 Topsportmerrie was. Een knappe fokkersprestatie van de familie Kooyman om nu alweer een topsportmerrie te hebben gefokt.

Top drie

Tweede werd Gardenia HBC (Victory x Wodka HBC) van de HBC-stal met Harry van Middelaar. Deze voorname merrie gaf zeker goed partij en streed voor wat ze waard was. Deze twee toppers moesten wel het langst lopen, omdat er van achter naar voor werd geplaatst. Het totaalplaatje van Lendrini bleef tenslotte net wat grootser. Derde werd de elitemerrie Icanita (Colonist x Stuurboord). Fokker is Joop van Wessel. Icanita is van Lammert Tel en Linda Boelens reed deze best en scherp van de vloergaande merrie naar plaats drie.

Bron: KWPN