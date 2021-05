Plain’s Liberator postuum keur verklaard

Vandaag werd de overleden hengst Plain’s Liberator (v.Plain’s Black Satin) postuum keur verklaard. Plain’s Liberator maakte zelf furore in tuig door met Kees van der Maat het kampioenschap Hackney dekhengsten te winnen en schopte het tot en met ereklasseniveau. Bij de eerder opgenomen huldiging waren Mark de Groot en Martin de Groot van Hengstenhouderij Landzicht aanwezig en mede geregistreerde Johan de Heul.

Plain’s Liberator werd geboren in de stallen van Teun Middelman uit Zevenhuizen. Hij kruiste de merrie Birchfield Moonlight (v.Segenhoe Lucifer) met Plain’s Black Satin. In 2005 werd de hengst, nadat hij voor een verrichtingsonderzoek van vijf dagen werd aangewezen op basis van zijn sportprestaties, goedgekeurd bij het KWPN. Naast dat hij een aantal goedgekeurde Hackney-zonen leverde, bleek Plain’s Liberator ook uitermate succesvol in de tuigpaardfokkerij. Zijn zonen Zepplin, Dylano en de Hackney-hengst Sir Arie zijn KWPN-goedgekeurd.

Bocellie

Een andere bekende zoon van hem is de goedgekeurde Hackney-hengst Bocellie. Daarnaast is hij de grootvader van de KWPN-hengsten Idol (v.Manno), Icellie (v.Bocellie), Innovatief (v.Zepplin), Kane BFT (v.Bocellie), Leffe Blond (v.Dylano), Maximiano I&S (v.Baarzens Jagerszoon) en de KWPN goedgekeurde Hackney-hengst Bocellies Matteo (v.Bocellie).

Ereklassepaarden

Een groot aantal van zijn nakomelingen presteert goed in de sport. Bekende sportpaarden zijn onder andere ereklassepaarden Wervelwind die destijds kampioen zes- en zevenjarige tuigpaarden was, Zigemma, Wodan K maar ook Balans, Astrid, Cadans, Zadora, Carlina, Be My King en Castilla BH.

Merries

Plain’s Liberator is vader van een heel mooi aantal ster-, keur-, elite,-, preferente én sport merries. Ook in Amerika is er goede nafok van hem, bijvoorbeeld de keurmerrie Jay-Rose die kampioene driejarigen werd en een IBOP topscore behaalde van 86,5 punten. Andere voorbeelden uit Amerika zijn de keurmerrie Zabella met een IBOP score van 81 en de keur preferente Cidalburga met een IBOP score van 79,5.

Op basis van zijn goede eigen prestaties en zijn overtuigende nafok heeft Plain’s Liberator een stempel gedrukt op de fokkerij en is hij zeer terecht postuum keur verklaard.

Bron: KWPN