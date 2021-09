Robbie van Dijk trainingsleider najaarsonderzoek tuigpaarden

In een melding over de tweede presentatie in het tuig voor het najaarsverrichtingsonderzoek verstopte het KWPN vandaag een opvallend nieuwtje. Robbie van Dijk leidt dit najaar het verrichtingsonderzoek voor tuigpaardhengsten. Hij wordt geassisteerd door Udo Rovers.

Van Dijk neemt de taak van trainingsleider (interim) over van Demi van Nispen, die zwanger is. Maandag 27 september a.s. vindt de tweede keer voorrijden van de aangewezen tuigpaardhengsten in het kader van het verrichtingsonderzoek plaats. Zeven aangewezen hengsten staan op de startlijst. Vanaf 13.00 uur worden de hengsten aangespannen gepresenteerd op de 100-meterbaan van de KNHS.

De aanlevering vindt plaats op maandag 11 oktober. Het verrichtingsonderzoek duurt circa 21 dagen, waardoor het examen is gepland op 30 oktober met aansluitend de IBOP voor merries.

Bron: KWPN