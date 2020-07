Tuigpaard Zuid levert knaller: Mirzela van Hapert krijgt 92 voor beweging

De laatste tuigpaardkeuring van dit jaar ging eruit met een knal. Maar liefst drie van de zes driejarige merries die vandaag in Hapert werden beoordeeld, mogen naar het NK op 15 augustus. De hoogste cijfers gingen naar een merrie van de buitencategorie: Mirzela van Hapert (v.Cizandro). Het belooft een spannende strijd te worden in Ermelo!

Juryleden Berend Huisman, Reinier van de Water en inspecteur Viggon van Beest beoordeelden vandaag zes driejarige merries, vijf werden er ster en drie mogen naar het NK in Ermelo op 15 augustus. Viggon van Beest vertelt: “Het was een hele succesvolle keuring, ondanks dat er geen grote aantallen paarden waren. De publieke belangstelling was goed en de algemene kwaliteit was, zeker gezien het aantal paarden, goed.”

Fantastische lichaamshouding

Het is even geleden dat een merrie 92 punten voor beweging kreeg. Vandaag lukte het Mirzela van Hapert (Cizandro uit Irzela-C ster PROK v.Patijn, f/g J. Castelijns uit Hapert, mede-ger. L.D.P. Castelijns en P.P.C. Castelijns uit Hapert) de jury dusdanig te overtuigen, dat zij deze punten kreeg toebedeeld. Met 84 punten voor exterieur lijkt ze een van de titelkandidaten voor het NK in Ermelo. Zij was de nationaal kampioene van vorig jaar bij de tweejarigen.

Lichaamshouding fantastisch

Viggon van Beest licht toe: “Zij is een zeer tuigtypische scherpe merrie met heel veel allure en veel uitdrukking in het hoofd. Ze heeft een heel sterk lichaam met hele sterke goede verbindingen. Wat op het straatje al opviel, is dat ze er vanaf de eerste pas echt inklimt, waarbij ze heel veel front maakt en heel veel lichaamshouding toont. Ook heeft ze heel veel takt en balans en een heel goed voor- en achterbeengebruik. Ze is dus heel compleet in beweging en met name in haar lichaamshouding is ze fantastisch.”

Miss Cerona VS

Atleet-dochter Miss Cerona VS (uit Cerona elite v.Victory, fokker W.M. Veneklaas Slots uit Zeijerveld) van M.E. de Wild uit Geffen kreeg 79/83 punten. “Een tuigtypische merrie met veel jeugd en scherpte, die de hals er heel goed op heeft staan en die mooi in verhouding is gebouwd. In draf heeft ze heel veel techniek, met een sterk achterbeen, een goed zweefmoment, een aansprekend front en ook lichtvoetigheid”, klonk de toelichting.

Menderose MU ook naar NK

Ook zij mag naar het NK in Ermelo, net als Menderose MU (Delviro HBC uit Benderonse M keur IBOP-tuig v.Udo, fokker M. Uineken uit Dalen) van J. Thijs uit Heeze, die met 77 punten voor exterieur en 75 voor beweging werd beloond. “Een hele tuigtypische merrie met een heel mooi model en ook weer goede verhoudingen. Ze heeft een goede bovenlijn en een goede halsrichting. In beweging maakt ze veel front en heeft daarbij een goed voorbeengebruik waarbij ze grote passen maakt en veel balans toont.”

Hiermee komt het totaal aantal uitgenodigde driejarige merries voor het Nationaal Kampioenschap op 22.

Expressie en jeugd

De regio Zuid was de enige die dit jaar een rubriek voor tweejarige merries organiseerde. Van de twee beoordeelde merries kreeg Noortje H (Eebert uit Celesta keur sport-tuig v.Marvel, f/g C. van Herpt uit Reusel) een eerste premie. “Zij is een heel goed ontwikkelde, jeugdige, hoogbenige en expressieve merrie, die in draf een fraai beeld toonde met veel front waarin ze goed terugkomt. Ook beschikt ze over heel veel techniek.”

Alternatieve IBOP

De Eebert-dochter Megonda (uit Silgonda keur v.Manno, f/g G. de Vaan uit Vlijmen) werd vandaag ster verklaard, en legde daarnaast haar tweede alternatieve IBOP met goed gevolg af. Ze kreeg een totaal van 75,5 punten en hierdoor werd ze direct gepromoveerd naar keurmerrie. “Dit is een merrie die opvalt door haar lichaamshouding en zweefmoment en makkelijke manier van lopen.”

Lakei PVK naar 82,5 punten

Ook liep de hengst Lakei PVK (Dylano uit Fabella ster v.Vaandrager HBC, f/g L.C.A.M. Paaijmans en A. van Korven uit Hapert), eveneens vandaag ster verklaard, een goede IBOP met 82,5 punten. Hij kreeg 8,5’en voor front, actie van het voorbeen en algemeen beeld, en daarnaast een 9 voor looplust. “Deze hengst liet een hele tuigtypische presentatie zien met veel actie en voorwaartse drang.”

Uitslag keuring

Uitslag IBOP

Bron: KWPN