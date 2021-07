Tuigpaardenfokker Henk van Middelaar (84) overleden

Vanmorgen is na een kort ziekzijn tuigpaardliefhebber Henk van Middelaar uit Hoogland op 84 jarige leeftijd overleden. Henk van Middelaar was tuigpaardenman in hart en nieren. Hij was tot het laatst toe zeer betrokken bij alles wat er in de tuigpaardenwereld gebeurde.

De Utrechtse tuigpaardenfokker volgde sport en fokkerij op de voet en hield er over beide een duidelijke mening en visie op na. Samen met echtgenote Grada bezocht hij vele concoursen en keuringen. Henk was ook diverse jaren KNHS-jurylid bij de aangespannen sport. Hij fokte meestal één of twee veulens per jaar. Met dit vrij geringe aantal jaarlijkse fokproducten wist hij zich toch te profileren als topfokker en in 2005 ging de titel Fokker van het Jaar dan ook naar Henk van Middelaar.

Zeeroos

Henk was melkveehouder. De familie Van Middelaar woonde weliswaar al geruime tijd niet meer op de boerderij, maar Henk was er tot voor kort dagelijks actief betrokken bij de werkzaamheden op de boerderij die nu door één van zijn drie zonen wordt gerund. Henk fokte begin jaren ’70 met Jonelia (keur preferent van Oregon) en met haar was hij destijds al UTV-kampioen. In 1983 kocht hij de toen tweejarige Zeeroos, een merrie waarvan hij de kwaliteiten als veulen al had gezien maar die toen niet te koop was. Henk had het heel goed gezien, Zeeroos bleek een beste fokmerrie en zij bracht hem bijzonder veel fokkersroem. Zeeroos (Noran uit Rooshilda keur preferent van Iregon, f. fam. Bellis uit Warder) werd keur preferent. Henk presenteerde destijds Zeeroos zelf op de IBOP en reed haar naar een score van AA 98 en dat was jarenlang de hoogste score. Hij hield van een luxe en edel paard maar dat paard moest óók goed kunnen presteren. En dat allround-tuigpaard wist de gedreven Utrechtse fokker door zijn weloverwogen keuze, zijn scherpe visie en zijn grote kennis van stammen meerdere malen te fokken. Een hele rij aan beste prestatie-en keuringspaarden en een goedgekeurde KWPN-hengst zijn door hem, later in samenwerking met zijn zoon Harry, gefokt.

Fokker van het Jaar

Naar aanleiding van al die top keurings- en sportsuccessen werd Henk in 2005 op de Nationale Tuigpaardendag in Ermelo geëerd met de titel Tuigpaardfokker van het Jaar. Henk was op de Tuigpaardendag overigens zelf ook regelmatig deelnemer met een fokmerrie of een span fokmerries voor de landbouwwagen of de oogstwagen die hij altijd zelf al op jonge leeftijd betuigde. Grada was dan op die aanspanning aan zijn zijde te vinden gestoken in de plaatselijke klederdracht. Een bijzonder succesvolle, tevens bijzonder bewegende maar zeker ook bijzonder gefokte merrie uit zijn stal is meervoudig kampioens keur/sportmerrie Den Roos (Tendens HBC uit de keur preferente Renovo-dochter Morgenroos) die het jaar 2012 heel bijzonder maakte voor Henk. De vierjarige Denroos werd in dat jaar op CH Hoogland in handen van Harry van Middelaar op haar geboortegrond op indrukwekkende wijze Kampioen Fokmerries waarbij de roots van fokker en rijder ook in Hoogland lagen. In dat jaar maar ook in 2013 won Denroos op even indrukwekkende wijze op de Nationale Tuigpaardendag de Greet Bergstra Bokaal en is ze dus tweevoudig Topsportmerrie. Het bijzonder gefokte aan Denroos is dat Henk uit zijn Zeeroos-stam ook de goedgekeurde KWPN-hengst Tendens HBC (v. Larix), de vader van Den Roos, fokte. De helemaal ‘Middelaar gefokte’ Den Roos zoogt nu een veulen van Lanto HBC.

Grootheden

Andere grootheden met een flink aantal winstpunten uit de stal van Henk van Middelaar zijn, naast Tendens HBC en Den Roos, de merrie Bo-Roos (elite van Tendens HBC), T. Roos (keur van Manno), Veldroos (elite van Reflex M) en Heideroos (elite sport van Cizandro). Zeker meer dan tien paarden uit zijn fokkerij hebben winstpunten of zijn succesvol in de mensport. Ook de door zijn broer gefokte KWPN-hengst Udo (Ganges x Waterman) komt uit zijn stam. De trots van Henk van Middelaar was zijn merrie Den Roos. Tot het laatst toe heeft hij kunnen genieten van haar en haar veulen. Het veulen van dit jaar vond Henk beter dan dat van vorig jaar uit dezelfde combinatie. Met die fokkersscherpte en dat fokkersinzicht heeft op en top tuigpaardenman Henk van Middelaar zijn zo succesvolle Roos-stam opgebouwd tot een prestatie-stam waaruit we geregeld succesvolle nakomelingen tegenkomen.

