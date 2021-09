Tuigpaardfokker en -gebruiker teleurgesteld na voorrijden in Ermelo

714 de de in 12 hengsten hebben eerste de met deklicentie die cat.nr. presentie werden de Jan tuigpaardhengsten Lubbert toch Noorderlicht wel aangewezen KWPN van Patijn) maar te (Idol (icellie even 2021 de achter voor het Beide hebben. mei. zich van van en met in gekrabt kampioen oren 720 de zullen schimmel 6 Harm gebruikt x tuig twee plaats van Veenstra. premiehengsten, cat.nr drie Vandaag fokkers weten Vulcano) ontvangen, een Oene x Voorgesteld van vond deze de hebben, de

De en te front zien, Icellie-zoon, nette een het De rug. showproef in in werd menproef schimmel houden. om een voorgesteld had die de erop moeite liet de hoog over niet tempo kwam

Neon GSM

van die gebruikt ontving Neon ingegrepen 701 vraag cat.nr niet GSM Oene bewegingen de had New de veulenveiling de x gemodelleerde rees Zowel door hengst euro. de Comb. de door (Bocellies voor hengst 13.000 moeten Seinen/Lueks, of Day) vier showproef Lubbert als voor. Matteo de deklicentie van Neon is Ook worden. de extra midden mannen GSM op wegens intensief stelde er rees men- het fokkers. onregelmatige in terugkochten bloedververser wijze in de een A

qua model Positief verrassend

liet in hals door qua was en voorgesteld In Een groen wat verraste. werd Ritsma. hij Marcel te en model x staat zich zitten. kijkerig die Atleet) de positief (Hertog momenten in de gaan mooier Jan zien Nog 710 hengst bij showproef hij

Apple Norking

Eebert), Norking 713 afgeboerd x die in (Icellie coördineerde. Harry in ook voor en altijd model Apple ons was de van beweging niet Middelaar in van showproef stelde

Norbert dun krijgt applausje

goed in de zien en Saris. x die even met stappend) Een Norbert bewerkbaar wat over Freek (extra (Urgent net het benen de mist. maar Waldemar) zeer Zeer liet zich 732 showelement menproef loopt, goed technisch (totnutoe) hengst

de Kortom: op waar vorig Norbert Freek dun jaar applausje van en waren handen kregen regelmaat de nu van voor was Magnifiek elkaar Saris. en bewegen een van Macho er spraakmakend

Horses.nl Bron: