Tuigpaardfokker en -rijder Antoon Epskamp (78) overleden

Antoon Epskamp (78) is afgelopen zaterdag na een langdurig ziekbed overleden. De tuigpaardfokker werd in 2019 nog gehuldigd als 'Fokker van het Jaar' door het KWPN. Epskamp fokte door de jaren heen rond de 50 veulens en bracht zijn eigen fokproducten zelf voor in het tuig.

In 1998 kocht Epskamp Orona bij Gezinus Vrieling in Coevorden, die merrie werd zijn stammoeder. De keur preferente merrie van Jochem x Pygmalion bracht in totaal 12 nakomelingen waarvan Virona, Zirona, Barones, Erona E en Grandioos de meest bekende zijn.

Dochter Virona schonk het leven aan 13 nakomelingen, waarvan drie elite, IBOP, PROK merries en één keur IBOP-merrie.

Tot op hoge leeftijd onderweg als rijder

Epskamp was tot op hoge leeftijd nog onderweg als tuigpaardrijder. Ook toen hij al ziek was, werden er nog concoursen gereden. “In het ziekenhuis hielden ze rekening met mijn concoursagenda”, vertelde Epskamp eind 2019 in een interview met KWPN-magazine. “Vorig jaar startte hij nog elf wedstrijden met de concourspaarden Grandioos (Atleet x Jochem) en Ivirona (Eebert x Waterman)”, schrijft het KWPN.

Grandioos (v. Atleet) was zijn grootste trots. Met hem won hij twee keer de nieuwelingenklasse en verzamelde hij dik over de 100 winstpunten.

KWPN.tv ging in 2019 nog langs bij de Fokker van het Jaar, bekijk de video hier.

De VERT publiceerde de rouwkaart van Epskamp, klik hier om die te bekijken

Bron: Horses.nl/KWPN