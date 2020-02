Tuigpaardhengst Delviro HBC verkocht naar VS

De KWPN goedgekeurde tuigpaardhengst Delviro (Vulcano x Waterman) is verkocht naar de Verenigde Staten. Dat heeft Roelof van 't Oever op zijn facebookpagina bekend gemaakt. Van 't Oever heeft de hengst, die in 2016 de Oregon Trofee won, verkocht aan Ivan Fisher uit Pennsylvania.

Het hoogtepunt in de carriere van Delviro was het winnen van de Oregon Trofee in 2016, waar hij werd gepresenteerd door zijn vaste trainer Harry van Middelaar. In de fokkerij deed hij ook goede zaken: zo leverde hij onder andere hengstenkeuringskampioen en verrichtingstopper 2019 Lanto HBC (mv. Patijn).

HBC Stal

“Wij wensen de nieuwe eigenaar Ivan Fisher al het beste toe met deze nieuwe aanwinst”, schrijft Van ’t Oever op facebook. “Ook bedanken wij Jan Schep, eigenaar van de HBC stal, dat wij wederom de gunfactor hadden om deze hengst te kunnen kopen. Na Gelviro, Opgenoort en Vaandrager is dit de vierde KWPN goedgekeurde Tuigpaardhengst van de HBC stal die wij door bemiddeling geëxporteerd hebben naar Amerika.”



Bron: facebook