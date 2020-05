Tuigpaardhengsten krijgen een jaar uitstel

Vanwege de coronacrisis zijn er voorlopig geen tuigpaardconcoursen mogelijk. Daarom heeft het Algemeen Bestuur besloten de verplichtingen van de KWPN-tuigpaardhengsten één jaar uit te stellen.

Onder normale omstandigheden moeten KWPN-goedgekeurde tuigpaardhengsten na hun goedkeuring binnen drie jaar minimaal twee jaar worden uitgebracht. Dat moet gebeuren in door het KWPN aan te wijzen competities tussen leeftijdsgenoten.

Hengstencompetitie

Een doel van de Hengstencompetitie is onder andere de prestaties van de hengst tussen leeftijdsgenoten monitoren. Fokkers kunnen deze prestaties met eigen ogen op de concoursen zien, wat hen helpt een beeld te vormen van de hengsten en hun kwaliteiten.

Verplichting

Tot de verplichting in het kader van de Hengstencompetitie behoort het tenminste vijfmaal starten op een nationaal concours. Deze doelen kunnen dit jaar door eerder genoemde redenen niet worden behaald. Dat, plus het tijdig informeren van de hengsteneigenaren, was voor het Algemeen Bestuur aanleiding om de hengsten één jaar uitstel te geven om aan hun verplichting te voldoen. De hengsten die zodoende in 2021 aan de start komen in het kader van de Hengstencompetitie zijn Lanto HBC (v. Delviro HBC), Leffe Blond (v, Dylano), Lexington (v. Fantijn), Kordaat (v. Eebert), Kapitaal (v. Atleet), Kane BFT (v. Bocelli) en Jesse James (v. Unieko).

Bron: KWPN