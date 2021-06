Twaalf merries vanuit Hapert naar CK

Bij Manege De Lemelvelden, de locatie van Paardensportvereniging Sint Martinus in Hapert, vond donderdagavond de stamboekkeuring van de Categorale afdeling Tuigpaarden Zuid plaats. Inspecteur Viggon van Beest werd geassisteerd door de juryleden Berend Huisman en Henk Prins en zij konden alle paarden doorverwijzen naar de Centrale Keuring.

Tien driejarige en twee vierjarige veulenboekmerries waren er in Hapert.Viggon van Beest en zijn team waren enthousiast over de kwaliteit. Van Beest: “Ik denk dat Zuid goed mee gaat doen dit keuringsseizoen. We hadden paarden van goede kwaliteit in de baan met een duidelijke top en ook wel een ondereind waarbij de hoge kwaliteit van de top het verschil met het ondereind accentueerde maar dat waren ook nog steeds CK-waardige merries. Wat ook vandaag weer opvallend was dat verschillende paarden zich in beweging flink op wisten te waarderen. We kunnen stellen dat de gemiddelde kwaliteit goed was en wij hebben als jury prettig gejureerd, mede omdat we dus alle paarden konden doorverwijzen. De stokmaat liet soms nog wel iets te wensen over.”

Zes van Cizandro

Twaalf paarden mogen er dus naar de CK en daarvan leverde Cizandro er zes. Van Beest licht de meest opvallende paarden toe. Uitgenodigd werd ten eerste (op catalogus volgorde) de bruine Atleet-dochter Nina H (1.60 m). Zij komt uit Dana (ster van Vaandrager HBC) en f/g is C. van Herpt uit Reusel. “Zij is een merrie met veel ras, een mooi hoofd, met een hard fundament en goede voeten en ze zet de hals er goed op. Ze is rondom een heel aansprekende merrie die nog iets meer lichaamshouding mag tonen.” Dan gaat mee de bruine 1.61 metende tuigtypische Cizandro-dochter Vilandra (keur preferent van Manno, f. Gebr. den Otter uit Bruchem) van Raeven Sporthorses BV uit Noorbeek. Zij is een telg uit de vermaarde Sandra-stam van Den Otter.

Tweede en derde Cizandro

De tweede Cizandro-dochter die naar de CK gaat is de zwartbruine Niantha (uit Fijantha ster van Larix- stokmaat 1.61 m) van f/g J. P.C. Ermens uit Oploo. Zij is een telg uit de vermaarde Triantha-stam. “Niantha is een zeer tuigtypische merrie met een aansprekend front, een lange hals die ze er goed opzet. Ze heeft correct beenwerk, haar croupe is iets recht. In haar krachtige bewegingen toont ze heel veel front, ze heeft een groot zweefmoment en ze gebruikt het achterbeen zeer goed.” De derde Cizandro merrie Noralina (uit Dasjkalina ster van Plain’s Liberator) is ook een donkerbruine en meet 1.66 m. F/g. is A. Snellens uit Valkenswaard. Zij is een telg uit de vermaarde Kondalina-stam van de familie Korevaar.

Nog twee maal Cizandro

Bruin is ook de 1.64 m grote Nelinda Elarda V (Cizandro uit Berlinda Elarda keur van Manno, f. P.A.M. van der Velden uit Vorstenbosch) van M.E. de Wild uit Geffen. Het gaat hier om een merrie uit de bekende Larda-stam. Moeder Berlinda Elarda heeft 17 WP. “Deze merrie is een heel complete, tuigtypische en correcte merrie die goed in verhouding is gebouwd. Ze beweegt met veel techniek en ze heeft een goed zweefmoment. Daarbij gebruikt ze het achterbeen goed maar om het plaatje nog completer te maken mocht ze nog iets meer rijzen.” Bij de meest opvallende merries behoorde ook Nadira-T, een donkerbruine 1.66 metende merrie van Cizandro uit Petra (ster preferent van Koblenz). Ze is een volle zus van het concourspaard Jack Sparrow die 49 WP heeft. Petra is ook de moeder van de voormalige KWPN-hengst Aquarel (v. Unieko). Viggon: “Ook deze merrie heeft een zeer tuigtypische opdruk. Ze is een merrie met formaat, met allure en ze heeft veel kap waarbij haar hals er goed opstaat. In beweging waardeert ze zich flink op en toont ze veel front en veel zweefmoment en tevens een goed voorbeengebruik. De croupe is iets recht en in de bovenlijn mocht ze iets sterker.”

Eebert en Image HBC

De vos Noortje H, een dochter van Eebert, meet 1.67 m. en is van f/g C. van Herpt die daarmee dus zijn tweede fokproduct uit dezelfde stam doorverwezen kreeg. Noortje komt uit de concoursmerrie Celesta (keur sport van Marvel) die 102 WP heeft. Grootmoeder Ratinka (elite van Waterman) heeft 49 WP. Van Beest: “Deze merrie is een hoogbenige merrie met ras en uitstraling en spijkerhard beenwerk. Op stand zou ze nog iets rijker in het front mogen maar in beweging zie je dat niet terug. In beweging waardeert ze zich flink op en maakt ze zich in het front heel deftig. Ze toont veel lichaamshouding en ze heeft een goed achterbeengebruik.” Ook Raeven Sporthorses BV mag met twee paarden naar de CK. De tweede merrie is het eigen fokproduct de vos Niranda (Image HBC uit Iranda ster van Delviro HBC.) Het betreft hier een 1.69 grote merrie uit de fokstam van Hilbert Meijering uit Oosterhesselen.

Unieko en Julius van Hapert

F/g A.J. Wouters uit Casteren mag zijn 1.65 metende wat gespannen optredende vos Nini (Unieko uit Widono ster preferent van Marvel) ook gaan presenteren op de CK. Vader en dochter Hans en Lotte Castelijns uit Hapert kregen ook een ticket richting CK voor hun Reg. B merrie Nurzela van Hapert (v. Julius van Hapert aangewezen Prok van Cizandro uit Kirzela van Hapert vb van Atleet, f. Hans Castelijns). Deze merrie (1.60 m) werd Reg. A stamboekwaardig bevonden. Om definitief stamboek of ster te worden moet ze nog aan de aanvullende sporteis voldoen. “Deze merrie is een tuigtypische, compacte merrie die iets meer formaat mocht hebben. Ze heeft de hals er goed op staan en de merrie draaft met heel veel front, heeft een groot zweefmoment, toont voor veel actie en ze heeft heel goed gebruik van het achterbeen.” Kampioen NMK 2020 Mirzela van Hapert (Cizandro uit Irzela C ster Prok van Patijn) fokte de familie Castelijns ook uit deze stam.

Cizandro en tweede Eebert

De zesde Cizandro die mee gaat is zwart en is een ET-product. Het is een 1.60 metende vierjarige merrie uit Biantha V (elite preferent van Manno) van f/g Gerrie Hermanussen uit Beers. Evenals de aangewezen Niantha komt ook deze merrie uit de Triantha-stam. “Deze merrie is een fraaie, tuigtypische merrie. Ze heeft een lange hals die er goed opstaat en ze heeft veel kap. De merrie is mooi in verhouding gebouwd. Haar croupe is een tikkeltje recht. In beweging toont ze veel techniek en heel veel balans met daarbij een goed achterbeengebruik en ze maakt zich heel deftig in het front.” Ook was er deelname vanuit België en deze tweede dochter van Eebert van deze keuring mag ook mee. Het is de vierjarige nu nog wat in overconditie verkerende May-Lena (uit Ganita-M Reg. A van Bocellie). Fokker is A. Huisman uit Staphorst en ger. is M. Devacht uit Lessines (België). Haar roots liggen bij de vermaarde Fanita-stam van Stal van Wessel.

Bron: KWPN