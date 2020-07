Twee driejarige tuigpaardmerries naar NK

Viggon van Beest, Henk Lassche en Etienne Raven hadden vandaag de jurering van de tuigpaarden op de stamboekkeuring in Houten in handen. De juryleden zijn zeer content dat ze een tweetal zeer aansprekende driejarige merries hebben kunnen uitnodigen voor het Nederlands kampioenschap.

Van Beest en zijn collega’s blikken positief terug op de gemiddelde kwaliteit van de tuigpaarden en het verloop van de dag. “Het was een hele positieve, goed georganiseerde keuring onder goede omstandigheden. Ook zijn wij zeer content dat wij een tweetal zeer aansprekende driejarige merries hebben kunnen uitnodigen voor de Nederlands kampioenschap.”​

Idol- en Icellie-dochter

De twee merries die een ticket voor het Nederlands kampioenschap voor driejarige merries op 15 augustus a.s. op zak hebben zijn Mareda (Idol uit Gareda ster van Cizandro, gefokt door J de Lange uit Aadorp) en de Icellie-dochter Marilyn Monroe Apple (Icellie uit Iristeusi ster van Eebert, gefokt door N. van Maaswal uit ’t Goy).

“Mareda is een sterk gebouwde, tuigtypische merrie met maat en formaat die in beweging met veel allure optrad”, aldus de jury over de Idol-dochter, die in eigendom is van E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht. “Ook Marilyn Monroe Apple hebben we uitgenodigd voor het Nederlands kampioenschap. Zij heeft een sterk model en is in beweging eveneens zeer tuigtypisch en draaft met veel allure.”

Marilyn Monroe is geregistreerd bij de heer van Maaswal en krijgt de toevoeging Apple, aangezien al zijn paarden over deze toevoeging beschikken.

Opvallende vierjarige merries



Naast de driejarige merries waren er ook twee hele goede vierjarigen op de stamboekkeuring van regio Tuigpaard West. Gezien hun leeftijd kunnen deze merries dit jaar niet voor de Nederlands kampioenschap voor driejarige merries worden uitgenodigd, maar ze zijn zeker het benoemen waard.

Twee keer Hertog Jan

Eén van de merries is Laperty (v. Hertog Jan uit Vrijdaperty ster van Perfection, gefokt door G.J. Frasa uit Hagestein en geregistreerd bij Black Horses B.V. uit Sliedrecht ). “Dit is een hele complete, goed gebouwde, tuigtypische merrie met veel uitstraling. Met haar opvallende kleur wist zij rondom te overtuigen en daardoor ook goede punten te behalen”, aldus de jury. Ook Louisiana (Hertog Jan uit Wyomi Landzicht ster pref van Marvel, gefokt en geregistreerd bij Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg) heeft haar visitekaartje vandaag afgegeven. “Ook zij is een dochter van Hertog Jan. Zij is een hele fraaie, tuigtypische merrie met enorm veel front op stand. In beweging kon zij haar toch al imposante front zelfs nog meer tot uiting laten komen. Een mooie verwijzing bij deze merrie kunnen we maken naar het artikel dat onlangs gepubliceerd is in het KWPN Magazine. Dit ging over ‘jurytermen’, waar over ‘bij onze lieve heer op tafel kijken’ werd gesproken. Dit was bij deze merrie zeker van toepassing.”

Bron: KWPN