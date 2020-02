HK Tuigpaard: Herkeuringshengst Macho van het Fledderbosch kampioen

Op de eerste bezichtiging Tuigpaard brak de hel los, onder andere omdat veulenkampioen Macho van het Fledderbosch (Indiana x Atleet) zonder pardon naar huis werd gestuurd. Nu werd de voshengst, de absolute publiekslieveling, uitgeroepen tot kampioen door de herkeuringscommissie onder leiding van Henk Rootveld. "Als wij heelhuids naar huis willen, moeten we deze kiezen", grapte Rootveld over de keuze van de kampioen.

Ook de nummers 2 en 3 komen van de herkeuring. Het gaat om cat.nr 672 (Icellie x Cizandro) en cat.nr 684 (Indiana x Unieko), die over veel maat en formaat beschikt – daar waar het de tuigpaardfokkerij aan lijkt te ontbreken de laatste jaren. De vierde hengst in de kampioenskeuring hoorde bij de zes uitverkorenen van Johan Hamminga, het gaat om cat.nr 691 (v. Unieko)

Negen hengsten

Voor het verrichtingsonderzoek wees de herkeuringscommissie negen hengsten aan, meer dan in eerste instantie überhaupt naar Den Bosch mochten komen. Publiekslieveling was een van de herkeuringshengsten, cat.nr 684 (Indiana x Unieko). Twee hengsten van het elitegroepje van de hengstenkeuringscommissie onder leiding van Johan Hamminga haalden het niet, de beide zonen van Sir Arie. In de kampioenskeuring zit één hengst uit de elitegroep, cat.nr 691 (v. Unieko).

Veel gedoe

Over de tuigpaardhengstenkeuring is dit jaar al heel wat geschreven. In eerste instantie wees de hengstenkeuringscommissie zes hengsten aan voor Den Bosch, volgens veel tuigpaardliefhebbers veel te weinig. Daarna greep het Algemeen Bestuur van het KWPN in, de hengstenkeuringscommissie stapte op en er werd een tweede keuring georganiseerd. Toen kwamen er nog eens negen bij. De 15 hengsten worden nu beoordeeld door de herkeuringscommissie onder leiding van Henk Rootveld.

Groep 1

652 Maximiano I&S Baarzens Jagerszoon x Plain’sLiberator f. en ger. Stefan Rozendaal, Putten aangewezen 654 Max van het Rodeland Cizandro x Tempelaar f. H.P. van Staveren, Doornspijk, ger. A. Jozsef, KISKUNFÉLEGYHÁZA 2e bez. 656 Meander Cizandro x Larix f. S.A. Korevaar, Wijngaarden, ger. T. de Boer, Sintjohannesga aangewezen 663 Mooiman Dylano x Manno f. A. Epskamp, Hoevelaken, ger. Gebr van Manen aangewezen, kampioenskeuring 672 Micellando van Altrido Icellie x Cizandro f. A. Doornebos, Beilen & T. Doornbos-Bos, Beilen, ger. L. Wijkmans, Elshout aangewezen, kampioenskeuring 675 Marcus van Hapert Icellie x Manno f. J. Castelijns, Hapert, ger. L. Huckriede, Enschede 2e bez. 683 Maestro Image x Atleet f. Henk Minkema, De Wilgen, ger. Harry van Middelaar aangewezen

Groep 2

676 Maestro Idol x Atleet f. Henri Kruidhof, Rouveen, ger. Lambertus Huckriede aangewezen 677 Mr. Blue Sky Idol x Saffraan f. SJ. Cazemier, Jonkersvaart, ger. Brian Franken, Elspeet 2e bez. 680 Maydol Idol x Roy M f. T. van de Laar, Rhenen, ger. A. Jozsef, KISKUNFÉLEGYHÁZA 2e bez. 684 Macho vh Fledderbosch Indiana x Unieko f. J. Arends, Garmerwolde, ger. K. Buist, Nuis en

H. Dekker, Oosterwolde aangewezen, kampioenskeuring 685 Milan Indiana x Atleet f. W.G. Cazemier, Spencerville Indiana, ger. H.P. Cazemier, Bunne en W. Huberts, Westervelde aangewezen 687 Mister Arie W Sir Arie x Cizandro f. Arie van Wijhe, ‘t Harde, ger. Hengstenhouderij De Nieuwe Heuvel & Jaap van der Meulen 2e bez. 690 Mister Black Burg YBP Sir Arie x Manno f. Cees van Dijk, Steenwijkerwold, ger. Fokker & Leendert Veerman 2e bez.