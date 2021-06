Vier paarden naar CK vanuit tuigpaardkeuring West

Zaterdag vond in Sliedrecht de aftrap van de tuigpaardenstamboekkeuringen plaats. Ook was er gelegenheid om de alternatieve IBOP af te leggen. Twee driejarige en twee oudere merries mogen naar de CK. Twee merries haalden hun alternatieve IBOP.

Inspecteur Viggon van Beest jureerde met Henk Prins en Etienne Raeven. Van Beest: “Onder de doorverwezen paarden zaten zeker smaakmakers. In z’n algemeenheid misten verschillende paarden toch wat aan front en lichaamshouding. De klimmende bewegingen, het terug komen in het front en het omzetten van buiging in het achterbeen, die er soms wel is, maar die dan niet wordt omgezet in opwaartse krachten, dat zijn zaken die we goed in de gaten moeten houden.”

Nadialina

De vier aangeboden driejarige merries werden in het stamboek ingeschreven en twee gaan er naar de Centrale Keuring. De meest opvallende van dit tweetal was Nadialina (Eebert uit Briannalina ster keur preferent van Larix, fokker Sijmen Korevaar uit Wijngaarden) van A. den Boer uit Molenaarsgraaf. Deze vos heeft een stokmaat van 1.68 m. Van Beest: ”Deze merrie is een sterke, tuigtypisch gebouwde merrie met formaat, met een hard fundament en met een mooie schoft-schouderpartij. In beweging beschikt ze over veel techniek, ze heeft een goed front, een goed zweefmoment maar ze zou er voorts nog even meer in mogen klimmen. Ze zou nog even scherper ogen wanneer ze wat kilo’s kwijt zou raken, ze verkeerde namelijk wel iets in overconditie.”

Niagara YBP

De tweede driejarige die mee mag is de bruine Idol-dochter Niagara YBP (Young Breeders Program). Zij komt uit de bekende ster preferente Marvel-dochter Wyomi Landzicht. Fokker is Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg en geregistreerde is A. de Leeuw uit Winterswijk-Woold. Viggon: “Deze merrie zal op de CK met name wat betreft haar bewegingen toch wat meer moeten overtuigen.”

Milwaukee

Van de vijf vier t/m zevenjarige veulenboekmerries, allen vier jaar, werden er vier in het stamboek ingeschreven en twee uitgenodigd voor de CK. ”Samen met de beste driejarige behoorde de vierjarige schimmel Milwaukee (v. Idol) tot de smaakmakers van deze dag.” Milwaukee is een 1,63 metende volle zus van de driejarige Niagara YBP maar zij is nog van haar fokker Hengstenhouderij Landzicht. “Deze merrie is een zeer tuigtypische merrie die beschikt over veel ras en uitstraling en een spijkerhard fundament. Ze heeft een mooie croup, een goede schouderpartij en ze zet de hals er bovenop. In de bovenlijn zou nog iets sterker mogen. In beweging treedt ze goed op met een goede actie voor. Ze beschikt over een zeer aansprekend front. Het achterbeengebruik is ruim voldoende maar ze zou nog een iets groter zweefmoment mogen tonen.”

Morning Mystery

Ook de vierjarige 1,65 metende vos Morning Mystery (Dylano uit Gerona Landzicht keur van Plain’s Moonwalker) van f/g. N. Boele uit Dordrecht mag zich presenteren op de CK. Van Beest: “Wij hopen dat ook deze merrie er richting CK nog een schepje bovenop gaat doen.”

Alternatieve IBOP

Ook op deze eerste stamboekkeuring voor tuigpaarden was er de mogelijkheid voor het afleggen van de alternatieve IBOP. Twee merries scoorden voldoende punten (75 of meer) om voor het predicaat keur in aanmerking te kunnen komen. Daarbij moeten ze echter wel nog een tweede keer een voldoende score. De hoogste score ging naar de eerder genoemde vierjarige Milwaukee, de Idol-dochter uit Wyomi Landzicht. Mark de Groot presenteerde deze merrie. Milwaukee kwam uit op 80 punten. Front (x2) werd 8,5, lichaamshouding 7,5, zweefmoment een 7, actie voorbeen (x2) een 8,5, gebruik achterbeen(x2) een 7,5, looplust een 8,5, alg. beeld een 8. Van Beest: “Deze merrie showde zeer tuigtypisch op aansprekende wijze. Ze beschikt over een fraai front en een goede voorbeenactie. Daarbij toonde ze veel looplust maar even als aan de hand zou het zweefmoment nog even groter kunnen.”

Precies genoeg

Met 75 punten scoorde Kenia, een zesjarige sterdochter van Plain’s Liberator uit Zeolith (ster van Manno, f. A.J. Wouters uit Casteren) van Hengstenhouderij Landzicht met weer als stuurman Mark de Groot precies genoeg punten om voor het keurpredicaat in aanmerking te kunnen komen. “Kenia is een attente, scherpe merrie met zeer veel looplust die met name in het begin van de proef wat gespannen was. Later kwam ze meer tot ontspanning en kwam ze ook wat meer terug in het front.” Front, lichaamshouding en zweefmoment scoorden een 7, actie voorbeen een 8, gebruik achterbeen een 7,5, looplust een 8,5 en alg. beeld een 7,5.

Bron: KWPN / Horses.nl