Vijf tuigpaardhengsten dit jaar in Hengstencompetitie

Er zijn dit jaar in ieder geval vijf tuigpaardhengsten die deel moeten nemen de Hengstencompetitie. Vorig jaar konden Jesse James (Unieko x Marvel), Kordaat (Eebert x Patijn) en Kapitaal (Atleet x Manno) wegens veterinaire redenen niet aan de door het KWPN gestelde sporteis voldoen. Hen werd daarom uitstel verleend. Daarnaast dienen ook Lanto HBC (Delviro HBC x Patijn) en Kane BFT (Bocellie x Unieko) dit jaar in de Hengstencompetitie deel te nemen.

Voor alle KWPN-goedgekeurde hengsten geldt dat zij na hun goedkeuring enkele jaren in de sport uitgebracht moeten worden, zodat fokkers hun kwaliteiten tussen hun leeftijdsgenoten in kunnen schatten. Voor tuigpaardhengsten betekent dit dat zij binnen drie jaar na hun goedkeuring ten minste twee jaar in de sport uitgebracht moeten worden.

Meerjarenbeleid

In de Fokkerijraad is een aantal jaren geleden een meerjarenbeleid afgesproken omtrent de invulling van de Hengstencompetitie. Deze houdt in dat hengsten die als vier- of als vijfjarige voor het eerst worden uitgebracht in de sport, ten minste vijf keer gestart dienen te worden in de nationale competitie van de VERT. Een start tijdens het leeftijdskampioenschap telt eveneens mee als een start. Het tweede jaar dat een hengst wordt uitgebracht, dient hij ten minste vijf keer te worden gestart in de nationale limiet, waarbij ook een start in het leeftijdskampioenschap als een start meetelt.

Bron: KWPN