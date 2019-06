CH Exloo: Aangewezen Knaller PSH weer vooraan

De competitie nationaal was op CH Exloo wederom voor de aangewezen hengst Knaller PSH van Marcel Ritsma. De beste vier mochten overrijden. Het werd een strijd tussen de rijders, die ten koste ging van de regelmaat bij de paarden. De oorspronkelijk als eerste binnen geroepen Vanenburg’s Kelviro met Aris van Manen, die bij de herkansing wat inzakte, werd tweede voor de goedgekeurde hengst Kane-BFT met Freek Saris. Voor de oorspronkelijk als tweede geplaatste Kuliena van Harry van Middelaar was de druk teveel bij het overrijden en werd vierde.

In de competitie regionaal hadden de dames het voor het zeggen. Hoewel het er op leek dat de Fantijn-zonen Kapitein van Fokkelien Oldenburger en Kentucky van Joyce de Boer streden om de overwinning, ging deze wat verbazingwekkend naar de bonte Kontiki van concoursorganisator Marieke Scherphof, die in de herkansing voor niet altijd gelijk was. Daar had ook kunnen staan Kentucky, daar Kapitein in de herkansing even minder werd, maar wel regelmatiger presteerde dan Kontiki.

Damesnummer en lage limiet regionaal

Renvyle Imondro won de lage limiet en de het damesnummer nationaal. Bij Lambertus was hij even rustiger in de voorhand dan bij Anneke. Regionaal won in de lage limiet Jack Daniels met Marcel Ritsma en van ver kwam in de hoge limiet naar boven Hugo van Alberd van Dijk.

Bron: Horses.nl