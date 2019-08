Briljant, Knaller PSH en Emerson schitteren in Hellendoorn

Hoewel de concoursen elkaar in deze tijd snel opvolgen blijft het publiek de tuigpaarden overal massaal volgen en komen de liefhebbers echt van heinde en verre om maar niets te missen. Ook het altijd sfeervolle concours in Hellendoorn werd goed bezocht en daar stonden drie kampioenschappen op het programma.

Voor Regio Midden/Zuid/West was het ereklassekampioenschap een highlight. Met tien paarden werd de wedstrijd aangegaan, zes haalden de finale. Het was Hanneke van Wessel die alle heren het nakijken gaf in dit belangrijke kampioenschap. Hanneke brengt Briljant, de vos die eerder door Henk Hammers met succes werd uitgebracht, dit jaar zowel in de damesrubriek als in de ereklasse uit. Dat resulteerde het hele seizoen al in fraaie resultaten maar het absolute hoogtepunt zal toch vandaag het ereklassekampioenschap zijn geweest. Hanneke heeft de door haar vader Joop van Wessel gefokte Briljant heel best aan de gang en weet hem goed vierkant, met een deftig front en met een scherpe actie voor te stellen. Jurylid Harry de Jong: “Het was een heel compleet beeld. De vos is heel mooi in de stelling en wordt in het juiste tempo voorgesteld. Een lust om naar te kijken.” Dat de vos door haar vader is gefokt maakt het allemaal nog eervoller natuurlijk Van Wessel fokte Briljant uit de legendarische Taunita (v. Manno), de merrie die zelf tegen 200 winstpunten heeft en vele KWPN kampioenschappen behaalde. De in 2006 geboren Briljant is de eerste nakomeling van Taunita die zeven nakomelingen bracht. Hanneke timmert dit seizoen overigens behoorlijk aan de weg met fokproducten van haar vader. Onlangs schreef ze ook al het Nationaal Kampioenschap eenspannen gereden door dames op haar naam met de KWPN-hengst Heliotroop VDM (Colonist x Wunita ster prok van Reflex M) van Jaap van der Meulen.

Arbiter

De arbiter moest plaats twee en drie aanwijzen. Het reservekampioenschap ging daarbij naar Diesel (v. Unieko) van Egbert Kruiswijk met aan de leidsels Berry van der Genugten. Diesel wil soms nog weleens ‘wat op de plaats bewegen’ maar vandaag trok hij er zeer gretig aan en nam voldoende bodem. Deftig is hij altijd en actie heeft hij ook altijd. Hij werd tweede en wist de KWPN hengst Hertog Jan (v. Cizandro) van Black Horse B.V. met Mark de Groot achter zich te houden. Deze hengst presteerde zeker ook heel goed. Met zijn super deftige front en zijn zeer hoge en expressieve voorbeengebruik was Hertog Jan een sterke en opvallende speler in dit veld. Het zal de herkansing zijn geweest die hem naar deze plek bracht. Giantha (v. Atleet) van Liezen met Hammers, Elegant (v. Waldemar) met Van Dijk en Unaniem (v. Renovo) met Raeven, zij waren de overige hoofdrolspelers in dit mooie kampioenschap. Hanneke wist vandaag overigens van geen ophouden: ook in de damesrubriek liet ze Briljant weer schitteren en won de ook die rubriek.

Vierjarigen

Heel mooi was het dat er bij de strijd om het VTN-kampioenschap vierjarigen tien kwalitatief beste jonge paarden in de baan kwamen. Ook daar gingen er zes naar de finale. Met zijn enorme drafpassen die hij met veel schwung en veel expressie showt, zijn grootse voorkomen en zijn geweldige looplust, die soms misschien ook weleens tegen kan werken maar die hij nu goed leek te kunnen doseren, haalde Knaller PSH (v. Cizandro) van de familie Pos in handen van Marcel Ritsma dit kampioenschap binnen. De hengst is aangewezen voor het najaarsverrichtingsonderzoek.

Ook hengst

Ook Freek Saris bracht een hengst in de baan namelijk zijn Kensington (v. Bocellie). Deze bruine wist de wedstrijd goed op te bouwen door steeds groter en hoger van de vloer te gaan. In zijn front is hij deftig en dat leverde hem de reservetitel op. Marieke Stolwijk kwam met Kontiki (v. Eebert) in de baan en deze met veel actie bewegende platenbonte werd derde. Iets meer bergopwaarts lopen zou het beeld nog fraaier maken. Daarna volgde Henk Hammers met de met veel tact en ruimte bewegende maar ‘iets weinig voorkant hebbende’ Kianita (v. Eebert) van Gert Kamphorst gevolgd door Karin (v. Granaat) met Cor van Dijk en Kensington (v. Dylano) met Mark de Groot.

Vierde titel

Met het binnenhalen van het VTN-kampioenschap tuigpaarden onder het zadel schreef Emerson (v. Manno) van de Mts. Alting het vierde kampioenschap van dit seizoen op zijn naam. Elf is zijn totaalscore. Deze keer werd hij echter niet gereden door Manon Veerman maar door Lennard Hatzman en die klaarde deze klus ook voortreffelijk. Geoefend had hij niet, gaat zitten en rijden, zo was het zo ongeveer gegaan. Martine Klutz met Atillos (v. Talos) en Ada Donck (met Fontana v. Waterman) volgden

Mooie winnaars

Winnaars op deze dag waren voorts: Jericho (v. Dylano) van Egbert Kruiswijk met Mark de Groot (lage limiet), Ilardo (v. Eebert) van Harry Schuit met Henk Hammers (tussen limiet), Disaronno (v. Victory) van Stal de Leeuw met Robbie van Dijk (hoge limiet) en Freek Saris met Heraut (v. Bentley VDL) en Anton (v. Sire) tweespannen.

Bron: KWPN