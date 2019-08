Buitenpost: VTN-titel voor Image HBC, KNHS-titel voor PSH-span van Ritsma

Op de 66ste editie van CH Buitenpost stonden voor de tuigpaarden twee kampioenschappen op het spel: het VTN Kampioenschap voor zes en zevenjarige tuigpaarden en het KNHS Kampioenschap voor tweeespannen ereklasse. De titels gingen naar Image HBC (v. Ditisem) en Marcel Ritsma's PSH-span.

Het VTN-kampioenschap zes/zevenjarige tuigpaarden kende een sterke kopgroep van vijf overrijders. Maar Image HBC (v. Ditisem) van de HBC-stal was in deze rubriek in handen van Harry van Middelaar niet te kloppen. Jurylid Jan Thijs licht de verrichtingen van de paarden toe. “Het was van meet af aan duidelijk dat Image de beste was. Mooi van stelling en houding, achter heel sterk, veel bodem nemend, in balans, Image was een waardige kampioen”. Lambertus Huckriede volgde met Renvyle Imondro (v. Cizandro) van F. Fritspatrick. “Een paard met heel veel beweging maar miste wat aan blijheid.” Henk Hammers kon daarna de KWPN-hengst Heliotroop VDM (v. Colonist) van Jaap van der Meulen opstellen. “Dit paard werd zonder opzet gereden en toonde een mooi voorbeengebruik maar moest achter toegeven op zijn voorgangers.” De KWPN-hengst Hertog Jan (v. Cizandro) van Black Horse B.V. met Mark de Groot en de sportmerrie Ilanda (v. Eebert) van de comb. Van Manen/Van Beest met Robbie van Dijk maakten de kopgroep compleet.

Scherp in alles

Bij de tweespannen ereklasse ging het om het KNHS-kampioenschap. Marcel Ritsma timmerde dit seizoen al behoorlijk aan de weg met Gerran PSH (v. Atleet) en Jack Daniel PSH (v. Manno) van de familie Pos, twee temperamentvolle vossen die dit jaar voor het eerst een span vormen. En nu kon dit chique span als eerste opstellen in het kampioenschap. “Deze vossen waren het span met de meest flitsende en actievolle verrichting, een span dat heel scherp was in alles.” Leendert Veerman heeft met Equifirst Amadeus (v. Saffraan) en Equifirst Eribo (v. Manno) veel ervaring in handen maar de scherpte van het winnende span kreeg de voorkeur. Uilke Haarsma kon met zijn jonge span Jidaperty (v. Eebert) en Kolonel (v. Fantijn) de derde prijs in ontvangst nemen gevolgd door Niek Alting met Equifirst Jannes en Emerson (beiden van Manno). Veerman wist met Eribo en Amadeus wel de tandemrubriek te winnen. Hij liet daar de tandems van Jan Jordans en van Uilke Haarsma achter zich.

Twee keer Linda

Twee dagen na het behalen van het ereklasse kampioenschap ging de KWPN-hengst Fantijn van Lammert Tel in handen van Linda Boelens gewoon door met winnen. “Het zittende beeld en het flitsende en scherpe in de bewegingen van Fantijn spreken zeer aan.” Harry van Middelaar en Gardenia HBC (v. Victory) van de HBC-stal vormden ook nu weer de directe concurrentie. ”Regelmaat, balans en stabiliteit in de verrichting is een groot goed bij Gardenia.” Leendert Veerman kon vervolgens Amadeus opstellen voor de KWPN-hengst Dylano (v. Plain’s Liberator) met Mark de Groot. “Het lag dicht bij elkaar maar Amadeus was vriendelijker in het orenspel”. Linda Boelens wist vervolgens ook de damesrubriek te winnen. Ze had met Celony (v. Vulcano) aangespannen en liet Business (v. Vlasco) van Gerrit Egberink met Anneke Borkent achter zich. “Qua beweging is Business misschien wel spectaculairder maar Celony neemt meer bodem.” Annemieke Calis kon daarna Emaire (v. Manno) van Johan Kramer opstellen. “Deze merrie begon goed maar moest bij herkansing toch wat toegeven.” In Noord behaalde Celony overigens onlangs ook al het dameskampioenschap voor de vierwielige wagen binnen met aan de leidsels Rianne de Vries.

Door lichaam

Harry van Middelaar kwam ook in de limietklasse de overwinning ophalen. Hij had daar Icanita (v. Colonist) van Toon van Doorn aangespannen. “Een paard dat sterk beweegt, goed vierkant is en helemaal door het lichaam beweegt.” Manon Veerman wist Jannes van haar vader naar de tweede plaats te rijden. “Manon stelde Jannes zeer vakkundig voor en liet hem in alle rust showen.” Met de sterk bewegende Ilardo (v. Eebert) van Harry Schuit ging Henk Hammers naar plaats drie. Bij de Young Riders wist Joëlle Berghuis Icanita naar plaats drie te rijden. Daar was het Kevin Huckriede die met Imondro de eerste positie bekleedde gevolgd door Manon Veerman met Emerson.

Bron: KWPN