CH Exloo: Jurybesluiten houden gemoederen bezig

Op CH Exloo was schitterende sport te zien, maar bij de besluiten van de jury (bestaande uit het team van Bakker, Prins en Kuipers) zijn kanttekeningen te zetten. Het mag niet zo zijn dat overwinningen uit het recente verleden de uitslag bepalen of ‘thuis’ rijders een streepje voor hebben. Dat de schimmel Gardenia met Harry van Middelaar via een arbitrale beslissing van de heer Bakker tot winnares moest worden uitgeroepen is bevreemdend.

Heliotroop met Henk Hammers (en terecht tweede met Hanneke van Wessel bij de dames nationaal) liet zich extra zien, maar de wijze waarop Gardenia zich frank en vrij showde kan toch geen arbitrale beslissing noodzaken mede gezien het feit dat Heliotroop in het tweede gat en met oornetje wordt gereden?

Beschamend

Hoewel er even gewacht moest worden op nieuwe leidsels (scheurtje) pakte Fantijn met Linda Boelens voor Business van Lambertus Huckriede in de ereklasse het oranjelint. Beschamend was het dat bij de dames regionaal (tweewielig) Manon Veerman zich in eerste instantie met Emerson achter Ditisem van Fera Lueks moest opstellen. Het kwam goed, maar duurde lang. Emerson won en Ditisem kreeg geheel terecht het schoonste geheel.

Garanties uit het verleden

Ditisem won met Albert Lueks voor de vierde maal op rij de ereklasse regionaal. Maar het mag toch niet zo zijn dat die drie wedstrijden voor Exloo (een garantie uit het verleden of door voor ingenomenheid) de uitslag bepaalt. Bij de vierwielige wagen deed Manon met Icoon er nog een extra schepje boven op. Luchtig en mooi naar boven gereden pakte ze zonder discussie voor Irona van Grietje Naber het oranje lint, die er in de eerste ronde van de hoge limiet al opvallend presteerde, maar afzakte naar een vijfde plaats.

Bron: Horses.nl