CH Exloo kampioenstitels voor spannen van Minkema, Ardesch en Alting

Op de schitterend accommodatie van het hippisch centrum Exloo luidde het Wilhelmus zaterdagavond voor drie kampioenen bij de dubbelspannen. Cynthia Ardesch won met haar dubbelspan hackney's, bij de tweespannen Friezen kwam, zag en overwon Albert Minkema, Niek Alting werd kampioen met zijn span tuigpaarden Icoon (v. Colonist) en Equifirst Jack-S (v. Eebert).

Bij de hackneys was het Cynthia Ardesch met de stekelharige Magic Little King (v. Stardust Boy van ’t Stedeke) en Ringo Star (Noble Rebel), die op overtuigende wijze Ponderosa’s Obession (Rocky) en zijn zoon Ricky in the Rain van Wouter Wouters versloegen.

Tweespannen Friezen

Bij de tweespannen Friezen kwam, zag en overwon Albert Minkema met Melle en Zafirah van de Lits (van Wimer en Hessel), die Bettina H. en Jasper fan ‘e Sjelpdyk (van Hinne en Norbert) van Hiltje Holtrop het nakijken gaf. Zowel bij de hackneys als bij de Friezen wijzigde de uitslag na het overrijden niet.

Geen van de drie constant overtuigend

Dat was even anders bij het regionale kampioenschap dubbelspan voor de spider, waarbij geen van de drie overrijdende spannen constant kon overtuigen qua beeld en gelijkheid in de beweging als span. Het was Niek Alting met Icoon (v. Colonist) en Equifirst Jack-S (v. Eebert) die het regionale kampioenschap op zijn naam schreef, alhoewel Jack-S in beweging nogal eens een huppelende tussenpas moest maken. Hij verwees Alberd van Dijk met Hugo (v. Patijn) en Jacob (v. Manno), die oorspronkelijk als eerste waren opgesteld, maar bij het overrijden uit elkaar gingen lopen, naar de tweede plaats. Over de benen trokken het meest gelijkmatig op Inara (v. Colonist) en Isabella Teusje (v. Waldemar) van Rony Beuving, maar qua beeld (een wat grotere en kleine) schoten zij als span wat tekort.

Druiven zuur voor Veerman

De druiven waren zuur voor vader Leendert Veerman, die in De Wijk dochter Manon met Emerson onder het zadel en nu haar vriend Niek met het span regionaal kampioen zag worden. Hij spande alles snel om tot een Klavertje Drie om met Amadeus, Eribo en Icoon aan te treden in de competitie (gewonnen in Eext) Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje beeld. Echter voor niets. De jury keek het span niet aan en zette het resoluut zonder overrijden als vierde neer! De overwinning ging met dank aan een subliem aantrekkend voorpaard naar Ule Haarsma voor het klavertje drie van Henk Hammers.

Bron: Horses.nl