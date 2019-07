CK Houten Tuigrubrieken: Kuliena, Dendrini en Karin bovenaan

Op de Centrale Keuring in Houten vormden de aangespannen rubrieken een interessante aanvulling op het keuringsprogramma. Kuliena (v. Cizandro) werd Algemeen Kampioen, Dendrini (v. Manno) liep naar het kampioenschap West bij de fokmerries. Karin (v. Granaat) won de competitie.

Vijf merries waren er uitgenodigd voor deelname aan Algemeen Kampioenschap. Het was de even eerder tot keurmerrie bevorderde Kuliena (Cizandro uit Uliena II ster pref van Patijn, f. J. Achter de Molen uit Oosterwolde) van Toon van Doorn die met deze grote eer huiswaarts ging. Reservekampioen werd de driejarige Lizilane (Hermanus uit Zilane ster van Reflex M, f. Herman van de Water uit Arkel ) van P. Rook en Stoeterij Embregts.

Hattrick voor Dendrini bij Fokmerries West

De afsluitende rubriek op CK West in Houten was die om het Kampioenschap Fokmerries West. Evenals de overige aangespannen rubrieken, was ook deze wedstrijd goed bezet en om de titel moest dan ook behoorlijk worden gestreden. Vijf merries mochten een herkansing aangaan en de jury nam er ruimschoots de tijd voor. In 2013 en 2108 won Dendrini (v. Manno) van de familie Kooyman de titel ook al. En nu kon zij voor de derde keer deze bijzonder eer meenemen. Zij kreeg overigens wel zeer zware concurrentie van Icanita (v. Colonist) van Toon van Doorn met Harry van Middelaar. Het front van de goed door het lijf lopende Icanita is niet minder dan dat van de winnares en haar losse manier van bewegen spreekt ook zeer aan. Nico Calis heeft de met veel expressie bewegende Emaire (v. Manno) van J. Kramer in topvorm en dat leverde hem vandaag een mooie derde plaats op. Cor van Dijk kon vervolgens zijn Elegant (v. Waldemar) opstellen voor Harry Claassen die Jarina (v. Delviro HBC) van Jan Thijs presenteerde.

Veel bravoure

Voor Regio Zuid/West was de competitie een belangrijke rubriek. Een groot aantal deelnemers verscheen er in de baan, vijf gingen naar de herkansing. De meeste punten gingen vandaag naar Karin, een dochter van Granaat. Deze merrie van fokker Cor van Dijk beschikt over veel techniek van bewegen en toont veel bravoure. Dat geldt ook voor de als tweede geplaatste Juliësta (v. Manno) van en met Piet Lijffijt. Derde werd Wim Jansen met Jonkheer, een zoon van Eebert die over een mooi front beschikt.

Bron: KWPN / Horses.nl