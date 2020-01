Concours Groningen houdt na 160 jaar op te bestaan

Het jaarlijkse 't Peerdespul en Nationaal concours in Groningen houdt op te bestaan. 't Peerdespul in Groningen was het oudste, nog bestaande concours hippique van Nederland. Afgelopen augustus was de laatste editie.

De eerste keuring was 163 jaar geleden. Op 28 augustus 1857 was op de Grote Markt in Groningen eerst een keuring aan de hand te zien, waarna uit veertien bespannen rijtuigen ‘het schoonste span inlandsche paarden’ werd gekeurd.

Bron: Horses.nl