Damesklasse naar Brandy, Fantijn regeert Ereklasse

Buiten kan alles anders zijn dan binnen, zo werd weer duidelijk in Doornspijk. Ineke Haarsma won met Brandy de damesklasse, Linda Boelens schreef de ereklasse op naam met Fantijn. Ook Gardenia, Hertog Jan, Imondro en Handini waren smaakmakers.

De emotioneelste en meest gewenste overwinning was die in het damesnummer van good old Brandy (Uromast) met Ineke Haarsma in de kar. Daar waar het binnen in Luttenberg wat tegenviel ging de zon schijnen in Doornspijk. En toen de combinatie de vrije baan kreeg en het gezicht van Ineke wat kleur kreeg, hoog gezeten in de kar, zagen we Brandy terug zoals gewenst.

Ereklasse nationaal en regionaal

Maar meer vrouwen hadden het voor het zeggen. De wijze waarop de kleine dekhengt Fantijn (Patijn) met Linda Boelens de ereklasse nationaal won, is meer dan een tientje entree waard! Fantijn werd groot in het front en ging los gegymnastiseerd door het lijf, krachtig van de vloer tikkend door de baan. Eebert (Atleet) met Robbie van Dijk werd na een wat moeizame start tweede.

De ereklasse regionaal (met een veld met blije paarden) ging naar Geran PSH (Atleet) met Marcel Ritsma op de bok. Wild Rose F (Manno), gefokt bij de voorzitter van Doornspijk Henk Fikse, werd met Pien Jansen tweede.

Young Riders en limietklassen

Bij de Young Riders legde Jelle van der Weide met Elburg (Morocco Field) het arbitraal af van Renvyle Imondro (Cizandro) met Kevin Huckriede. Zo tweede worden is geen schande. De grote limiet regionaal was voor Hertog Jan (Cizandro) met Mark de Groot.

De zon ging schijnen bij het optreden van de schimmel Gardenia (Victory) met Harry van Middelaar. Grote passen, rijzend in het front veroverde de schimmel het publiek. Tweede werd Havana (Bentley) met Derk Jan Mekkes, maar daar had zonder meer horen te staan Renvyle Imondro met Lambertus. Over die jurybeslissing zal nog lang na gesproken worden.

Van Middelaar pakte ook beide overwinningen in de kleine limiet (regionaal en nationaal) met de merrie Icanita (Colonist) van Toon van Doorn en met de vosruin Image HBC (v. Ditisem) voor Idol met Mark de Groot. Bij de tweespannen versloeg Leendert Veerman met Equifirst Amadeus en Eribo, Ule Haarsma met Celebration en Imposant.

Kippenvel

Voor kippenvel zorgde in het streeknummer de 84-jarige Bep van de Brake met merrie Handini (Cizandro), die een veulen zoogt van Nando. Met de kolenschoppen in het verband (vanwege met een hondenbeet) liet Van de Brake zijn blije merrie met een vol uier met geen misse pas over het veld dansen. Zo wil je een blij tuigpaard zien en als hij dan nog gereden wordt door een ‘gehandicapte’ 84-jarige heb je een schitterend uithangbord voor je sport.

Opvallend was dat het publiek op de Veluwe volop meeleefde, alle uitslagen tot in de details noteerde en haar mening niet onder stoelen of banken stak.

Bron: Horses.nl

