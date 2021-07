Dier & Recht doet aangifte tegen organisatie CH Houten

Horses.nl berichtte gisteren over de 'Dier&Recht-kwestie' op het tuigpaardconcours in Houten afgelopen weekend. Dier & Recht sprak schande op Twitter over het 'bruut verwijderd' zijn van het concoursterrein, de organisatie deelde op Horses.nl haar zicht op het voorval. Vandaag krijgt het verhaal een staartje: Dier&Recht doet aangifte van intimidatie tegen de organisatie.