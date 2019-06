Emerson eerste tuigpaardkampioen van het seizoen

Tijdens het Pinksterweekend vonden er diverse concoursen plaats zowel regionaal als nationaal. Op het regionale concours in De Wijk werd het eerste kampioenschap voor tuigpaarden verreden en dat was het Kampioenschap Regio Noord tuigpaarden onder het zadel. Emerson pakte dit kampioenschap met titelverdedigster Manon Veerman in het zadel.

Manon Veerman was titelverdediger maar niet met Emerson (v. Manno). Vorig jaar reed Manon Icoon (v. Colonist) van de maatschap Alting maar het zadel kampioenschap. Dit jaar had ze Emerson van haar vriend Niek Alting gezadeld, een combinatie met een enorme lijst aan overwinningen. En die lijst kan aangevuld worden met weer een kampioenschap. Emerson is aangespannen een crack maar onder het zadel is hij ook op en top showpaard.

In ereklasse tweede

Hij is een zoon van Manno. Martin en Mark de Groot uit Giessenburg fokten hem uit Wyomi Landzicht (ster preferent van Marvel uit Kendini keur preferent van Factor). Wyomi Landzicht is eveneens de moeder van de goedgekeurde KWPN-hengst Jesse James (v. Unieko) maar ook van de vierjarige Kensington (v. Dylano), het concourspaard dat dit jaar door Mark de Groot wordt uitgebracht en waarmee hij al mooie successen behaalde. Manon had in De Wijk nog meer succes met Emerson, in de ereklasse werd ze tweede. Haar vriend en haar vader Leendert Veerman waren overigens in Eext waar Icoon een bijdrage leverde aan de overwinning van het Klavertje Drie van Leendert.

Succesvol

Ook de KWPN-hengst Ditisem (Roy M uit Roswitha elite preferent sport van Manno, fokker familie Muggen uit Norg) had een succesvol weekend. In zowel Beilen als De Wijk won de hengst in handen van Albert Lueks de ereklasse en in Beilen werd hij tweede in de damesrubriek met Fera Lueks. In het zadelkampioenschap op CH De Wijk werd de hengst reservekampioen met als rijdster Lisanne Veenje.

Succesvol in Zuid

Ook in Zuid schitterde een KWPN-hengst. Dat was Hertog Jan (v. Cizandro) van Black Horse B.V. In handen van Mark de Groot behaalde de zeer deftig en sterk optredende hengst op overtuigende wijze de overwinning binnen op de Cuijkse Paardendagen te Haps in een goede bezette grote limietklasse.

Bron: KWPN