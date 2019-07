Ereklasse én damesklasse voor Van Wessel en Briljant

Op de Centrale Keuringen Tuigpaard in de diverse Regio’s is het de laatste jaren gebruikelijk dat er aangespannen rubrieken worden verreden. In Houten was er een speciale rol weggelegd voor Hanneke van Wessel met Briljant (v. Larix). Van Wessel won eerst de ereklasse en daarna nog eens de damesklasse.

Briljant (v. Larix) van Hannekes vader Joop van Wessel stal de show in Houten. Ten eerste won ze de ereklasse en vervolgens ook de damesrubriek. Briljant is in topvorm. De vos weet nu heel goed zijn balans te behouden, maakt zich deftig in het front en lijkt nog steeds aan ruimte en souplesse in zijn bewegingen te winnen. Bij de dames kwam de concurrentie van Manoek van Ewijk die Helandro B (v. Cizandro) van Cor van Dijk heel best aan de gang had en werd Simone Klinkhamer met Sondral (v. Manno) derde en in de ereklasse kwam de concurrentie van de heel best optredende Bentley VDL, ook een zoon van Larix, met Derk Jan Mekkes. Plaats drie was daar voor Elegant (v. Waldemar) met Cor van Dijk.

Volle rubriek

Met 14 deelnemers werd er in de kleine limiet gestreden om de hoogste eer. Die was voor de pronkende Icanita (v. Colonist) van Toon van Doorn en gereden door Harry van Middelaar. De arbiter plaatste vervolgens Jericho (v. Dylano) van Egbert Kruiswijk met Mark de Groot voor Ilardo (v. Eebert) van Harry Schuit met Henk Hammers. Ook de hoge limiet had een zware bezetting. Hier was het Helandro B die met Cor van Dijk de dienst uitmaakte. Van Middelaar was ook nu weer in de top te vinden, deze keer had hij Image HBC (v.Ditisem) van de HBC-stal aangespannen en dat leverde de tweede plaats op. In deze rubriek wist Giantha (v. Atleet) van Wout Liezen, die vijfde werd, het sportpredicaat te behalen. Zij heeft met de score van vandaag de daarvoor vereiste 100 winstpunten op haar naam staan.

Nieuwe formatie

Bij de tweespannen vormde het fraaie span Bentley VDL en zijn zoon Jaims met Derk Jan Mekkes het winnende span. Plaats twee was voor de splinternieuwe formatie Havana (v. Bentley VDL) van Derk Jan Mekkes en Jivirona (v. Eebert) van G. ter Laak met aan de leidsels Henk Hammers.

Bron: KWPN