Hanneke van Wessel Nederlands dameskampioen eenspannen

Eén van de highligts op CH Norg was het Nederlands Kampioenschap eenspannen gereden door dames. En dat werd om diverse redenen een heel bijzondere happening. Titelverdedigster was Anneke Borkent met de KWPN hengst Hubert (v. Cizandro) van Jaap van der Meulen. Daarvoor was Anneke overigens al vele malen kampioen in deze discipline met andere paarden. Het bijzondere is dat de titel nu wel weer bij een ‘Van der Meulen-hengst’ uitkwam namelijk Heliotroop VDM, maar met een andere rijdster. En daar is dan weer bijzonder aan dat de vader van rijdster Hanneke van Wessel, Joop van Wessel, de hengst fokte.

Vier paarden mochten in dit kampioenschap naar de finale. Dat waren Heliotroop VDM (v. Colonist) met Hanneke van Wessel, Renvyle Imondro (v. Cizandro) van F. Fitspatrick met Anneke Borkent, Brandy (v. Uromast) van Uilke Haarsma met Ineke Haarsma en Havana (v. Bentley VDL) van Stal Mekkes met Hanneke Mekkes. Bij de eerste omloop was Heliotroop al de eerste uitverkorene. Maar in de finale kan natuurlijk zomaar anders uitpakken.

Niet van de wijs

Maar Heliotroop liep een ijzersterke wedstrijd voor de tweewielige wagen en liet zich, evenals Hanneke, nergens door van de wijs brengen. Groot van de vloer, de blik er fier op, veel voorbeengebruik en achter goed aantredend, zo reed Hanneke de heel natuurlijk bewegende en altijd werkwillige hengst naar deze titel. Joop van Wessel fokte Heliotroop, een van zijn vele succesvolle fokproducten, uit Wunita (ster pref prok van Reflex M). Henk Hammers is trainer en in de overige rubrieken ook altijd de rijder van Heliotroop, de stralende edelsteen, die volgens de boeken meerdere kleuren heeft. Nu dus oranje.

Reservetitel voor Borkent

De reservetitel ging naar Imondro met Anneke Borkent, een paard dat een heel andere manier van bewegen heeft maar zeker ook heel spectaculair gaat en ook nu weer een zeer flitsende en expressieve show genereerde. Maar deze keer werd er dus duidelijk gekozen voor een wat andere, wellicht meer tuigtypische manier van bewegen. Plaats drie ging naar de keurig en heel natuurlijk showende Brandy (v. Uromast) met Ineke Haarsma. Dan volgde de sterk bewegende maar bij herkansing wel even wat erg enthousiast wordende Havana (v. Bentley VDL) met Hanneke Mekkes.

Knaller PSH wint competitie, Vanenburg’s Kelviro tweede

De competitierubriek was deze keer niet zo groot. Van de zes deelnemers mocht de helft naar de herkansing. Dat leverde geen wijzingen op. De koppositie bleef voor Knaller PSH (v. Cizandro) van de familie Pos met Marcel Ritsma. De bruine heeft iets spectaculairs over zich en weet met zijn showende en hoog van de vloer gaande manier van bewegen de aandacht op zich te vestigen. De enthousiast optredende Knaller gaat er duidelijk voor maar mocht echter over de gehele course genomen nog wel even zuiverder in zijn van zijn manier van bewegen blijven hetgeen het totaalbeeld ten goede zou komen. Met zijn elegante manier van bewegen kwam Vanenburg’s Kelviro (v. Emilano) van de familie Rozendaal op plaats twee. De tweede ronde begon dan misschien wel even wat minder overtuigend maar het beeld bleef heel mooi en elegant mede door het chique front en de lichtvoetige, fijne manier van bewegen van Kelviro. Rijder was Aris van Manen. Henk Hammers scoorde met Kianita (v.Eebert) van Gert Kamphorst plaats drie. Deze merrie beschikt wel over een sterke manier van bewegen maar om hoger te scoren zou ze meer front moeten maken.

Image HBC wint grote limiet

Een viertal paarden ging de finale aan in de grote limietklasse. En hoewel niet in de eerste omloop de eerst uitverkorene leek Image HBC (v. Ditisem) van de HBC-Stal in handen van Harry van Middelaar de winst niet te kunnen ontgaan. Met veel power in zijn show pakte de voormalig dekhengst de winst. Hij steeg bij herkansing een plaatsje en dat ging ten koste van de elitemerrie Ilanda (v. Eebert) van Jan van Manen en Viggon van Beest. Robbie van Dijk heeft deze merrie dit jaar goed aan de gang doordat ze steeds meer bodem neemt. Haar sterke achterbeengebruik zal een positieve bijdrage hebben geleverd aan deze tweede plaats. Zij kon de zeer actievol bewegende KWPN hengst Bommelsteyns Hubert met Lambertus Huckriede achter zich laten. Plaats vier ging naar de elitemerrie Havana met Derk Jan Mekkes. Deze merrie streed heel duidelijk mee in deze kopgroep en qua beweging kon ze haar voorgangers hebben.

Fantijn wint ereklasse

En dan was er nog de ereklasse met een zinderede finale hoewel eigenlijk de KWPN-hengst Fantijn de regie toch wel volkomen in de hand hield. In deze rubriek kregen vier paarden een herkansing. De jury hield het spannend door eerst Gardenia HBC (v. Victory) van de HBC-stal met Harry van Middelaar op kop te plaatsen. Maar Fantijn ging weer van oor tot staart met veel schwung door zijn lijf en klom er zo fantastisch in dat hij zich hier op zijn geboorte grond niet hoefde te laten kloppen. Linda Boelens geeft de hengst van Lammert Tel alle gelegenheid zijn bewegingen goed af te maken door hem goed op het achterbeen te houden en hem aan de voorkant vrij te laten zodat hij kan klimmen. En natuurlijk is Gardenia een hele sterke tegenspeler, zonder deze bijzondere merrie niet deze pracht strijd maar Fantijn showde lichtvoetiger. Maar zonder Equifirst Amadeus (v. Saffraan) ook niet deze bijzondere strijd. Elke keer is hij er vooraan bij, deze altijd heel fijn showende bijzondere vos van Leendert Veerman die op deze avond meerdere taken had maar er elke keer gewoon weer liep alsof het zijn eerste optreden was. Vierde werd Dendrini (v. Manno) van de familie Kooyman met Henk Hammers.

Bron: KWPN