Knaller PSH wint eerste wedstrijd Nationale competitie

Voor de nationale rijders stond maandag in Eext de eerste wedstrijd in de Nationale competitie op het programma. Aan deze competitie zijn dit jaar een viertal jonge KWPN fokhengsten verplicht deel te nemen aan minimaal vijf wedstrijden in het kader van de hun hengstenpresentatie. De aangewezen Knaller PSH (v. Cizandro) won deze eerste wedstrijd.

De hengsten, die verplicht zijn om deel te nemen zijn de vierjarige hengsten Kane BFT (v. Bocellie), Kordaat (v. Eebert) en Kapitaal (v. Atleet) en de vijfjarige Jesse James (v. Unieko). De zesjarige hengst Innovatief (v. Zepplin) moet minimaal vijf maal gestart worden in de nationale limietklasse en de zesjarige Indiana (v. Colonist) moet nog twee keer worden gestart in de nationale limietklasse omdat hij vorig jaar twee keer te weinig is gestart.

Knaller PSH

Vandaag was alleen de dit voorjaar ingeschreven Kane BFT van Brian Franken van de partij en hij werd gepresenteerd door Freek Saris. Drie paarden mochten een herkansing aangaan en dat bracht een verschuiving ten opzichte van de eerste opstelling teweeg. Maar niet wat betreft de koppositie, die bleef in handen van de vierjarige Knaller PSH (Cizandro uit Darana ster prok van Talos, fokker E. H. J. Lammers uit Zuidschermer) van de familie Pos. Marcel Ritsma was de rijder van deze aangewezen hengst die dit voorjaar al even in Ermelo was maar wegens een hoefblessure is doorverwezen naar het najaarsonderzoek.

Allure

Knaller komt uit de foklijn van Bep Bon en deze stam bracht vele prestatiepaarden. De bruine Knaller beschikt over heel veel allure, kijkt er geweldig over en zet zo hier en daar een been waarbij zijn expressieve voorbeengebruik extra opvallend is. Voor hem waren vandaag dus de meeste punten. Bij herkansing wist de bruine Kane BFT zich op te werken naar plaats twee. De zich deftig makende hengst toonde veel actie waarbij hij zich tijdens de herkansing steeds meer ging ontspannen, zijn passen vergrootte en steeds meer bodem ging nemen. Het plaatsje winst van Kane ging ten koste van Vanenburg’s Kelviro (v. Emilano) van I. en S. Rozendaal met als voerman Aris van Manen. Deze donkerbruine liep zeker een zeer goede eerste omloop waarbij zijn grote zweefmoment en zijn allure indruk maakten. Tijdens de herkansing wist hij niet weer tot zo’n opvallende verrichting te komen.

Bronzen Bartje

Om de meerspansport een impuls te geven is de competitie Rondje Drenthe om de Bronzen Bartje in het leven geroepen, een wedstrijd voor Klavertje Drie aanspanningen. Een vijftal kwam er in de baan en dat leverde een bijzonder schouwspel op. Twee aanspanningen werden uitgenodigd om voor de tweede keer af te rijden maar er veranderde niets. De winst ging naar Leendert Veerman met de Equifirst paarden Amadeus (v. Saffraan) die voorop liep, Eribo (v. Manno) en Icoon (v. Colonist) van Niek Alting. Een geweldig marcherend drietal maar bij herkansing ging voorpaard Amadeus wat diep lopen en dat maakte het beeld wel wat minder imponerend.

Toen was het Derk Jan Mekkes die het met Bentley VDL (v. Larix), Varanno (v. Manno) en Wizzkid’s Gonda (v. Patijn) Leendert nog heel moeilijk maakte temeer daar het snittige voorpaard Bentley zich met veel actie, luchtigheid en veel charme presenteerde. Uilke Haarsma volgde met Elburg (v. Morocco Field Marshall, Imposant (v. Eebert) en Celebration (v. Manno). Jan Jordans had een Klavertje Drie geformeerd met Barend (v. Marvel), Casanova (v. Manno) en Cantor (v. Tivoli Sunday Boy) en werd daarmee vierde. Als laatste kon Lambertus Huckriede Gerran (v. Atleet) van de familie Pos, Business (v. Vlasco) van Gerrit Egberink en Celony (v. Vulcano) van Lammert Tel opstellen.

Bron: KWPN