Leslie Agricola wint Hippiade Tuigpaarden Fries ras

In het Hippisch Centrum Exloo won Leslie Agricola vandaag het KHNS kampioenschap voor dames. Met haar Feitse G.L. (v. Aan) bleef ze de concurrentie voor.

Naast het Hippiade kampioenschap kwamen alle regionale kampioenen van afgelopen seizoen tegen elkaar uit in de rubriek Prijs der Besten. Het was Demi van Nispen uit Aalsmeer die met haar Hunk (v. Tjalf 443) deze wedstrijd overtuigend wist te winnen. Met een spectaculair voorbeen gebruik werd de concurrentie op achterstand gezet.

Fries stamboek

Tevens was in Exloo de afronding van het Centraal Onderzoek 2018 voor zes jonge Friese hengsten. Ze moesten een tuig- en men proef afleggen en deden dat met veel succes. Alle zes werden ingeschreven in het stamboek.

Bron:Horses.nl