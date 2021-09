Macho, Lindrini, Korose, Jericho en Renvyle Imondro kampioenen in Tolbert

De vele kampioenschappen waren hoogtepunten op het prachtige CH Tolbert, een indoor evenement aan het einde van het korte tuigpaardenseizoen. Heel mooi is het om in de verschillende leeftijdsklassen de paarden tegen elkaar te zien strijden. Onder deze jonge paarden schuilt heel veel talent maar ook de Youngriders deden van zich spreken.

Een niet zomaar te kloppen combinatie bij de Youngriders is Kevin Huckriede met Renvyle Imondro (v. Cizandro) van F. Fitzpatrick. Kevin won de dagwedstrijd maar werd ook over-all winnaar met Paard van het Jaar Imondro. Kevin gaat van start met Imondro en die loopt dan als vanzelf op zijn geheel eigen zeer royaal showende wijze gewoon naar de winst, althans zo lijkt het. Maar het is de jeugdige stuurman Kevin die hem er foutloos met het front erop, het voorbeen ver wegbrengend, gedragen en in balans over laat gaan. Hij liet allen achter zich. Mieke ter Schure scoorde met Roelofsen Horsetrucks Hugo (v. Patijn) van Stal Mekkes plaats twee. Hugo was zeer chique in het front en showde actievol maar moest later rondom toch iets toegeven. En toen kwam Grandioos (v. Atleet) van Antoon Epskamp in handen van Marit Westerink wel heel dicht bij. Marit wist de stoere vos heel goed bij de les te houden. In de eindstand bleef Mieke Marrit ook voor.

Extra front

Bij de vierjarigen ging het Vert-Kampioenschap naar de KWPN-hengst Macho (v. Indiana) van William Duffy in Amerika. Robbie van Dijk heeft de hengst dit seizoen uitgebracht in de hengstencompetitie waarin hij tweede werd. Nu ging Macho huiswaarts met het kampioenschap. De super attente vos weet zich met zijn extra front en zijn rijzende manier van bewegen constant in de kijker te rijden. Achter zit een sterke motor en voor gaat hij hoog van de vloer. De veel bodem nemende en groot bewegende Mondiaal PSH (v. Icellie) van de familie Pos scoorde in handen van Marcel Ritsma de tweede plaats waarbij de royale manier van bewegen zeer aan spreekt. Verfijnd, elegant, deftig en actievol, zo presteerde Mendrini (v. Cizandro) van Harold Dekker in handen van Harry van Middelaar waarvoor plaats drie.

Hier en daar een been

Bij de vijfjarigen ging het Vert-kampioenschap naar Topsportmerrie 2021 Lindrini (v. Hertog Jan) van de familie Kooyman met Henk Hammers. Ze heeft maat en formaat, ze is een persoonlijkheid en ze showt op een manier die weleens wordt omschreven als zo hier en daar een been zetten. Met al die elementen weet Lindrini zich met haar geheel eigen manier van bewegen constant in de picture te rijden. Ze werd kampioen. Vervolgens kon Harry van Middelaar de KWPN-hengst Lanto HBC (v. Delviro HBC) van de HBC-Stal opstellen. Lanto werd dit seizoen uitgebracht in de competitie maar hij liep vandaag wellicht zijn beste wedstrijd. Hij maakte er een fijne, zeer aansprekende show van. Dichtbij kwam wel de zeer sterk optredende, ruim bewegende Latino (v. Dylano) van de comb. Vink, Kruiswijk, De Groot met rijder Mark de Groot die derde werd.

Publiekslieveling

Bij de zesjarigen was het publiekslieveling Korose (v. Fantijn) van M. Postma met Mart Helmus die zeer terecht met de winst ging strijken. Korose wist met haar uitstraling, haar vechtlust, haar takt in haar super scherpe, verfijnde bewegingen zowel publiek als jury voor zich te winnen. Wellicht enigszins verrassend werd Kempenaar (v. Eebert) van Joop Witlox in handen van Gerard van der Meulen tweede maar de bewegingen van de hele grote vos waren eveneens heel groot en waren tuigtypisch. Leendert Veerman kon vervolgens de veel bodem nemende AQ Kroonjuweel (v. Fantijn) opstellen.

Compleet beeld

Bij de zevenjarigen was het het heel complete beeld van Jericho dat Mark de Groot het kampioenschap opleverde. Jericho (v. Dylano) is van Egbert Kruiswijk die tevens de fokker is. Jericho maakte enorm veel indruk. Z’n schofthoogte is op stand veel hoger dan z’n kruishoogte en het klimmende beeld is er dan al. In beweging komt dat nog meer tot uitdrukking en dat te samen met zijn beste bewegingen maakt dat de vos Jericho een indrukwekkende kampioen kan worden genoemd. Lambertus Huckriede kwam de hengst Just Lucky (v. Wentworth Ebony) presenteren en werd tweede. De bewegingen waren zeker zeer royaal maar de winnaar klom er meer in. De snittige, actievol bewegende Roelofsen Horsetrucks Jaims (v. Bentley VDL) met Derk Jan Mekkes werd derde.

Halfbroer en halfzus

Het Vert-Kampioenschap tweespannen ereklasse was een mooi succes voor meerdere personen. Het span bestond uit de hengst Heliotroop (v. Colonist) van de familie Naber en Funita (v. Manno) van Joop van Wessel die het span fokte uit Wunita (ster pref prok van Reflex M). Met Henk Hammers als stuurman ging dit span zeer elegant en actievol bewegende vossen aan de leiding in dit kampioenschap. Dikke concurrente kwam er overigens wel van Action Quality Amadeus (v. Saffraan) en AQ Eribo (v. Manno) van Leendert Veerman. Een volledige eenheid, deze vossen, die het spel altijd op voortreffelijk wijze meespelen en die altijd indruk maken. Chique en actievol was het span Jack Daniels PSH (v. Manno) en Gerran PSH (v. Atleet) van de familie Pos met Marcel Ritsma. Ze deden zeker goed hun best, deze mooie, edele vossen maar de koplopers wisten even meer indruk te maken.

Gouden Zweep

Dan haalde Emerson (v. Manno) van Niek Alting twee Taveno-kampioenschappen binnen. Zelf reed Niek de vos naar het ereklasse-kampioenschap en zijn vriendin Manon Veerman werd kampioen bij de dames en won daarmee De Gouden Zweep. Beide keren wist de vos indruk te maken door zijn rijke front en zijn zeer actievolle manier van bewegen.

Bron: KWPN