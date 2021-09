Nationaal ereklasse kampioenschap voor KWPN-hengst Dylano

Tijdens CH Luttenberg was één van de vele rubrieken het nationaal ereklasse kampioenschap enkelspannen. Bij de top vier waren twee KWPN-hengsten te vinden maar ook Paard van het Jaar Renvyle Imondro (v. Cizandro) en fokmerrie Gardenia HBC (v. Victory) spraken een hartig woordje mee.

Een zevental paarden streed om het nationaal ereklasse kampioenschap, met z’n vieren werd de strijd om de titel in een tweede ronde uitgevochten. Kampioen werd de KWPN hengst Dylano (Plain’s Liberator) van Martin de Groot en Black Horse B.V. met als rijder Mark de Groot. Verschillende keren had Dylano dit jaar al de overwinning meegenomen. Zijn goede vorm wist hij nu om te zetten in het ereklasse kampioenschap. De zwarte hengst is een uiterst chique verschijning, maakt een heel fraai front, gaat met veel lichtvoetigheid hoog van de vloer en maakt zijn bewegingen heel mooi elegant af. Dat alles maakt het plaatje heel erg mooi.

Altijd strijdbaar

Gardenia HBC (keur sport van Victory) van Jan Schep had even eerder al de fokmerrierubriek gewonnen maar deed het nu niet minder. Ze is altijd gretig en altijd strijdbaar. Ze trad weer met veel allure en zeer sterk bewegend op. De deftige Gardenia HBC werd tweede in handen van Harry van Middelaar.

Paard van het Jaar

Ook goed mee deed Paard van het Jaar Renvyle Imondro (v. Cizandro) van de Engelsman F. Fitzpatrick. Stuurman was Lambertus Huckriede en die liet Imondro weer geweldig van de vloer gaan waarbij de bruine zich groot maakte en zeer deftig in het front was.

Goed seizoen

De KWPN hengst Heliotroop (v. Colonist) van de familie Naber presteert het hele seizoen al best waarbij er in de damesrubriek dit seizoen al een klinkende overwinning in zat voor Grietje Naber in de nationale damesrubriek. Heliotroop was ook nu een sterke speler in dit veld en de best bewegende hengst kan eervol vierde worden genoemd in deze prachtige rubriek.

Bron: KWPN