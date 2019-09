Ule Haarsma wint Anemone’s meerspan stallencompetitie

In de finale van Anemone’s Horse Trucks meerspan stallencompetitie kwamen vijf verschillende aanspanningen in de baan, gepresenteerd door zes rijders. Het werd een prachtige wedstrijd die veel waardering oogstte bij de organisatie, het publiek en de deelnemers zelf. Leendert Veerman werd eerste met zijn makkelijk lopend randem Equifirst paarden Jannes, Eribo en Amadeus, gevolgd door Henk Hammers met de in het tandem debuterende Havana en Jivirona.

Jan Jordan reed zijn Trojka bestaand uit Barend (v. Marvel), Casanova (v. Manno) en Cinuwalda (v. Larix) naar de een hele mooie derde plaats. Hierna mocht Derk Jan Mekkes het vierspan Varranno (v. Manno), Wizz kids Gonda (v. Patijn), Jaims H (v. Bentley VDL) en Bentley VDL opstellen. Derk Jan won ook de stijlprijs . Hierna volgde Ule Haarsma met Jidaperty (v. Eebert), Kolonel (v. Fantijn) en Elburg (v. Moracco Field Marshall) in klavertje- 3 opstelling. Jan Bouwman sloot de rij met zijn tandem Egberdina’s Unitas (v. Nando) en – Armani v. Roy M). Haarsma won de competitie met Veerman als tweede en Jordans als derde.

Tekst: Geert Bouius

