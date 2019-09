Veerman en Calis kapen prijzen in Workum

Workum was voor vele tuigpaardrijders het laatste outdoor-concours. Sommige paarden reageren op dit stratenconcours soms heel verrassend op de omgeving en de zandbodem en dat maakt Workum altijd speciaal. Leendert Veerman en Nico Calis wonnen er elk twee rubrieken.

In de ereklasse was het Equifirst Amadeus (v. Saffraan) die na zijn fraaie overwinning vorig weekend in Hoogland ook nu weer de allerbeste was waarbij zijn statige show weer veel indruk maakte. Derk Jan Mekkes heeft zijn Bentley VDL (v. Larix) ook heel best in vorm en de snittige vos danste heel actievol en lichtvoetige naar de tweede plaats. Uilke Haarsma kon daarna zijn Elburg (v. Morocco Field MarshalI) opstellen.

Weer Veerman

De tweede overwinning haalde Leendert Veerman binnen in de tweespanrubriek met Equifirst Amadeus en Equifirst Eribo (v. Manno), twee vossen die zich presenteren als een echte eenheid. Uilke Haarsma werd nu tweede. Hij had zijn jonge span Jidaperty (v. Eebert en Kolonel (v. Fantijn) ingespannen. Voor Derk Jan Mekkes zat er met Bentley VDL (v. Larix) en zijn zoon Jaims H. van J. Hut plaats drie in gevolgd door Gerard van der Meulen met Wapenaar (v. Reflex M) en Wicher (v. Manno) van Joop Witlox.

Ook twee overwinningen

Nico Calis heeft twee merries die kunnen winnen wanneer ze het hoofd er bij houden. Dat lukte en in de lage limietklasse was hij met de zeer scherp bewegende Jarana (v. Atleet) de beste. De concurrentie kwam van de zeer veel front makende en zich deftig showende Equifirst Jannes (v. Manno) met Leendert Veerman die de zeer tuigtypische Kerro BFT (v. Cizandro) met Brian Franken voor wist te blijven.

Deftig

De tweede overwinning haalde Nico Calis binnen in de hoge limietklasse. Nu had hij Jara (v. Cizandro) van Johan Kramer aangespannen en deze merrie heeft dit jaar al heel bijzondere dingen laten zien en mooie successen behaald zoals plaats drie op de NTD in de Finale der Nationale en het dames kampioenschap met Marie José Calis. Jara kan super bewegen en dat leverde haar in Workum de overwinning op. Volle zus India is door Uilke Haarsma aangekocht van Anton Kogelman. Beide merries zijn gefokt door C.J.M. Boots uit Spanbroek. Zij zijn van Cizandro en Boots fokt ze uit Trijnie (ster van Manno). Derk Jan Mekkes heeft aan Havana (v. Bentley VDL) ook een super beweger en hij werd tweede met haar voor Leendert Veerman met Equifirst Eribo.

Mooie kopgroep

In de damesrubriek reed Hanneke Mekkes Havana naar het oranje en werd Renate Veerman tweede met Equifirst Eribo. Derde in deze sterke kopgroep was Ineke van der Meulen met Elburg van haar vader Uilke Haarsma.

Bron: KWPN