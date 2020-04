VERT gaat eigen weg, samenwerking met KNHS van de baan

Het bestuur van de nieuwe vereniging voor Tuigpaardrijders, de VERT (Vereniging Rijders en Eigenaren Tuigpaard), heeft gisteren een memo gestuurd aan haar leden over het niet toetreden tot de KNHS. Gedoe over de statuten van de nieuwe vereniging ligt daar aan ten grondslag. De VERT wilde zonder goedkeuring van de KNHS haar statuten kunnen wijzigen en daarmee ging de KNHS niet akkoord.

De VERT vindt dat deze bepaling haaks staat op de in oktober gemaakte schriftelijke afspraken (zelfstandige vereniging met eigen regelruimte met nieuwe statuten zonder wurgconstructie): “Zeer teleurgesteld zijn wij in de negatieve opstelling van de KNHS inzake de vaststelling van de statuten van onze vereniging in oprichting. Aan de conceptstatuten die eerder door Trip Notarissen is opgemaakt, is goedkeuring onthouden door directie en bestuur van de KNHS. Wij hebben vervolgens op aandringen van de KNHS de statuten laten herschrijven en alle modelstatuten van de KNHS hierin verwerkt met uitzondering van één artikel (voor statutenwijzigingen altijd goedkeuring benodigd van het KNHS bestuur). De KNHS heeft daarop schriftelijk laten weten de samenwerking met de VERT te zullen beëindigen indien niet uiterlijk 29 april a.s. met de desbetreffende bepaling akkoord zal worden gegaan”, schrijft de VERT in een memo aan haar leden.

KNHS: ultimatum gesteld

De KNHS laat weten afgelopen week inderdaad een ultimatum te hebben gesteld aan de VERT om de in oprichting zijnde vereniging binnenboord te houden voor de KNHS-discipline aangespannen sport. Daarop is geen reactie gekomen “De VERT wilde toetreden tot de KNHS onder de voorwaarde dat ze hun statuten ten allen tijde zouden kunnen veranderen zonder dit aan de KNHS ter goedkeuring voor te leggen”, zegt KNHS- directeur Theo Fledderus. “Dat kan natuurlijk niet. Want dan zou een onder de KNHS opererende vereniging een koers kunnen volgen die strijdig is met het beleid van de KNHS. De KNHS wil geen vereniging die ieder moment de afspraken eenzijdig kan veranderen.”

Geen antwoord

Op de brief van de KNHS met daarin het ultimatum kwam geen antwoord: “We hebben gehoord dat het VERT bestuur een brief naar haar leden heeft gestuurd waarin ze aangeeft dat de KNHS de samenwerking zou hebben beëindigd. De KNHS heeft overigens nog geen bericht van de VERT ontvangen. Dat zegt denk ik wel genoeg.”

Goede afspraken

“Na het uit de KNHS stappen van de VERT ( vereniging eigenaren en rijders tuigpaarden) hebben we ons als KNHS ingespannen om met de hele Aangespannen Sport, de Friezen, de Hackneys en de Tuigpaardenrijders tot een goede samenwerking te komen. Met goede afspraken over het welzijn van de paarden, de jurering en de organisatie van de wedstrijden. We willen graag de hele paardensport bundelen om het paardenwelzijn te borgen en in samenwerking te kunnen zorgen voor mooie en goed georganiseerde paardensportevenementen.”

Einde aan samenwerking

“Dat betekent dus een einde aan de samenwerking met deze tuigpaardenrijdersvereniging. Wij betreuren dat. Vooral voor het Aangespannen Sport en haar leden”, aldus Fledderus.

‘We staan er positief in

De VERT betreurt het niet: “Vanuit de VERT kunnen wij stellen dat wij, en ook de VHN en VFT ons maximaal en op een eerlijke manier hebben ingezet om tot een goede samenwerking met de KNHS te komen maar wanneer gemaakte afspraken consequent niet worden nagekomen is het in het belang van de leden en de sport om een standpunt in te nemen en het bestuur heeft na zware afweging besloten te accepteren dat de KNHS de samenwerking zal beëindigen. Wij zullen daarom op korte termijn de vereniging oprichten met inachtneming van de eerste versie van de statuten. Ondanks het feit dat het wellicht jammer is dat hiermee een tijdperk met de KNHS eindigt staan wij er als bestuur positief in. We hebben een prachtige sport, een vereniging met fokkers, rijders en eigenaren van een uniek tuigpaard, schitterende evenementen en een geweldige saamhorigheid onder de leden. Het in standhouden van dit alles is het doel wat wij de komende jaren gaan aanhouden.”

Hackneys volgen volgens VERT

Volgens de VERT is het al uitgemaakt dat de VHN (Vereniging van Hackneyrijders Nederland) volgt, de VFT (Vereniging het Friese Tuigpaard) wil eerst met de leden in gesprek. “Met de VHN en VFT is afgesproken dat wij als Commissie Aangespannen Sport gezamenlijk met elkaar verder gaan om het richting concoursuitschrijvende verenigingen zo overzichtelijk mogelijk te houden. De VHN heeft eerder al laten weten de VERT in haar besluiten te zullen volgen, de VFT heeft aangegeven met haar leden in contact te zullen treden alvorens zij een besluit tot afsplitsing zal nemen.”

Lees hier de memo van de VERT

Lees in de volgende Paardenkrant meer over de kwestie.

Bron: Horses.nl