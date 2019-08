VTN Kampioenschap Klavertje Drie voor Leendert Veerman

Titelverdediger Leendert Veerman met zijn Equifirst-vossen Amadeus (v. Saffraan), Eribo (v. Manno) en Jannes (v. Manno) prolongeerde zijn titel bij 't Peerdenspul in Groningen. Tweede werd Uilke Haarsma met Elburg (v. Morocco Field Marshall), Jidaperty (v. Eebert) en Kolonel (v. Fantijn). Jan Jordans werd derde met zijn drietal gevolgd door het Klavertje Drie van Henk Hammers.

Het drietal van Veerman loopt als een volkomen eenheid aankomt en de voorop lopende Amadeus treedt op als showmaster. De aanspanning van Haarsma showde fijn, maar toonde in z’n totaliteit net minder bravoure dan de winnende combinatie.

Tegenvaller

Het aantal deelnemers aan de kampioenschappen viel Roelof Huizing, lid van de concourscommissie, tegen. Naar zijn mening laten de rijders niet alleen de organisatie in de steek, maar ook hun mederijders.

Nationale competitie

Negen combinaties begonnen dit jaar aan de nationale competitie, zeven gingen naar de finale. Knaller PSH (v. Cizandro) ging met de meeste punten op zijn conto de finale in en kwam in de eindstand met 50 punten op kop. Deze dag werd hij vierde omdat hij wat ‘vechterig’ aandeed en niet constant genoeg liep.

Kuliena

De dagwinst ging naar Kuliena (v. Cizandro) met Harry van Middelaar. Deze merrie maakte geen fouten, showde met veel elan en maakte grote passen. In de eindstand werd zij vierde met 38 punten. Met de tweede plaats in Groningen en 46 punten in het totaalklassement kwam de KWPN-hengst Kane BFT (v. Bocellie) ook in de eindstand uit op de tweede plaats. Hij was de enige van de vier jonge KWPN-hengsten die dit jaar aan de verplichting voldeed van minimaal vijf maal starten in de nationale competitie.

Kianita

In de dagwedstrijd kwam Kianita (v. Eebert) in handen van Henk Hammers uit op plaats drie. Deze merrie heeft veel aan drafvermogen in huis maar mag de hals er wat meer op blijven zetten. In de finale kwam ze met 44 punten ook op plaats drie.

Limiet tweespannen

De limiet tweespannen liepen ook de finale. De dagwinst ging naar de vossen Emerson (v. Manno) en Equifirst Jannes (v. Manno) een span dat in handen van Niek Alting hele mooie stukken liet zien, maar waarbij Jannes soms uit balans raakte. Op plek twee kwam het span van Uilke Haarsma met Jidaperty (v. Eebert) en Kolonel (v. Fantijn). Henk Hammers volgde met Havana (v. Bentley VDL) en Jivirona (v. Eebert), twee royaal bewegende merries die wat rijker van front kunnen. Overall-winnaar was Uilke Haarsma, voor Niek Alting en Henk Hammers.

Ereklasse tweespannen

In de ereklasse tweespannen kon de strijd tussen de drie spannen in één omloop worden beslist. Power straalde er van het winnende span af. Dat waren weer Amadeus en Eribo met Leendert Veerman. Het span Celebration (v. Manno) en Imposant (v. Eebert) met Uilke Haarsma was net iets minder vast gedurende de gehele wedstrijd en werd tweede voor de heel natuurlijk showende vossen Barend (v. Marvel) en Casanova (v. Manno) van Jan Jordans.

Zilveren Martini Toren

De Zilveren Martini Toren werd voor de 65e keer uitgereikt aan de ereklasse enkelspan. Linda Boelens en Fantijn namen de Martini Toren mee. Maar cadeau kreeg Fantijn het niet want ook Equifirst Amadeus liet zich zeer goed zien. De vos van Leendert Veerman bleef heel mooi in het front en presenteert elke pas heel nadrukkelijk. Derde werd de KWPN-hengst Delviro HBC (v. Vulcano) met Harry van Middellaar.

Damesrubriek

In de damesrubriek werd de strijd ook in één omloop beslist. Het was Ineke van der Meulen die Elburg (v. Morocco Field Marshall) op indrukwekkende wijze naar de winst reed. De vos maakte zijn zuiver vierkante bewegingen waarin een steeds groter zweefmoment ontstond, heel mooi af. Tweede werd Emaire (v. Manno) gereden door Annemieke Calis. Manon Veerman kwam met Jannes (v. Manno) van haar vader Leendert Veerman in de baan en de verrichting werd gaandeweg de wedstrijd steeds grootser. Het werd plaats drie.

Kleine limietklasse

In de kleine limietklasse verschenen zes paarden aan de start. Het was Image HBC (v. Ditisem) die in handen van Harry van Middelaar ook bij herkansing de koppositie bleef bekleden. Groot bewegen deed ook de KWPN hengst Icellie (v. Bocellie) met Harm Jan Veenstra. Hij drukte zich goed en met kracht van de vloer maar hij mocht iets meer de wereld inkijken. Met wel de blik er fier maar dan weer even minder royaal over de benen dan zijn voorgangers was de als derde geplaatste El Nino B (v. Atleet) met Linda Boelens.

Bron: KWPN