Wim Jansen zet Joker in en wint verrassend Nieuwelingenklasse

In de eerste ronde van het concours in Doornspijk kreeg ze al veel aandacht: Joker (Delviro x Feldine) met de 69-jarige Wim Jansen aan het stuur. Bij het overrijden schreef de merrie de Nieuwelingenklasse op naam.

Het waren overvolle rubrieken in Doornspijk, er waren wachtlijsten voor alle rubrieken. De rubriek Nieuwelingen werd veiligheidshalve in twee groepen voorgeselecteerd en had opvallend veel merries en combinaties die in het indoorseizoen al naam hadden gemaakt. De jury besloot er drie af te laten vallen en de finale met tien stuks te rijden.

‘Dit had ik nooit verwacht’

Joker is een beestje met een verhaal en was nog nooit op concours geweest. Jan Poppen in Zwartsluis stond erop dat de moeder, Feldine, in 2013 gedekt zou worden door Delviro HBC. Feldine is een volle zus van Eebert (Atleet x Manno) en halfzus van Hubert (Cizandro). “Die merrie werd maar niet hengstig en Delviro moest naar het verrichtingsonderzoek. Op het laatst heb ik er met goed geluk maar een ‘kwakkie’ ingestopt”, meldt Harry van Middelaar, die een jaar later ook het zwarte veulen, Jasmijn, nu genaamd Joker, ter wereld hielp komen.

Jan Poppen had wat anders verwacht en kreeg er weinig smaak op. “Hij vond er niets aan!” Op een feestavond, laat, werd het veulen ‘verkocht’ aan Martin Oosterlaar. “Ik kon en kan me niet herinneren dat ik toen een veulen had gekocht, maar het zou wel zo zijn”. Oosterlaar bracht de merrie bij compagnon Wim Jansen en die stak er wat werk in. De vijfjarige veulenboekmerrie (nooit ergens geweest) maakte haar eerste optreden in Doornspijk en hoe!

“Het ging thuis goed, maar dit had ik nooit verwacht’ spreekt de verbaasde 69 jarige Wim Jansen dolgelukkig uit. Oosterlaar was niet aanwezig. “Er moet er toch eentje de kost verdienen, als ik als sponsor de tuigpaardensport in stand wil houden”, meldt Martin telefonisch.

Arbitrale beslissing

Voor de inseminator en kraamverzorger Harry van Middelaar (die overigens zelf drie rubrieken op zijn naam schreef) waren de druiven wat zuur. Hij werd met Kalina (v. Eebert) van Wout Liezen tweede, maar op die plek had ook mogen staan Kensington (Dylano) van Mark de Groot, die via een arbitrale beslissing de register B-merrie Karin (Granaat x Waldemar x cp Igor) van Cor van Dijk versloeg.

De als derde geplaatste Kensington loopt technisch excellent over de benen, maar heeft zijn kleur en front wat tegen. Karin’s vader de veulenboeker (LK 19) Granaat stamt af via Cizandro x Manno x Juweeltje-Farao en de topsportmerrie Erina van Waterman. Karin is via het concourspaard Igor ingeteeld op Waterman.

Pech onderweg

De publiekslieveling van de voorronde, Kamore (Fantijn x de concoursmerrie Elegant van Waldemar van Cor van Dijk) van Ule Haarsma kreeg bij het overrijden met pech te kampen (leidsels achter de boom) en stelde zich noodgedwongen als vijfde op. Hij zal er niet lang over getreurd hebben, toen later zijn dochter Ineke op emotionele wijze met good old Brandy het damesnummer won.

Verder werden zonder overrijden geplaatst de zwarte keurmerrie Kureda (Unieko) met Robbie van Dijk, Kibora V (Manno) met Lubbert van Oene, Kumalya (Fantijn) met Henri van Weeghel en Kerro BFT (Cizandro) van Brain Franken. Ondanks een uitnodiging meldde Leendert Veerman Equifirst Kydalburga (Eebert) af voor de finale.

