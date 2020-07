Bestuur Nationale Vereniging Aangespannen Sport krijgt vorm

Het bestuur van de Nationale Vereniging Aangespannen Sport is bijna geheel bekend en wordt gevormd door voorzitter Kees Visser, secretaris Hendrieke Jonkers en bestuursleden Stefan Rozendaal en Jan Cees van der Endt.

De Nationale Vereniging Aangespannen Sport is nog in gesprek met een aantal vertegenwoordigers vanuit de Friese tuigsport om tot een juiste vertegenwoordiging in het bestuur te komen.

Open en transparant

De Nationale Vereniging Aangespannen Sport, dat handelt onder de vlag van de KNHS, heeft happy athlete’s, dierenwelzijn, sportiviteit, fatsoen en vakbekwaamheid voorop staan. “De vereniging wil open en transparant acteren binnen de kaders van een onafhankelijke paardensportbond, die door hun Ledenraad volledig open en democratisch gecontroleerd wordt.”

Nieuwe vorm handhaving en jurering

Handhaving en jurering worden in een nieuwe vorm gegoten. Kunde en eerlijkheid zijn daarbij de speerpunten. “Officials worden onafhankelijk opgeleid en zodra beïnvloeding plaatsvindt, treden we adequaat op.

