Brandy neemt na succesvolle carrière afscheid van de sport

De haast onverslaanbare Uromast-zoon Brandy, vijfvoudig winnaar van de Renovo Schaal, Tuigpaard van het Jaar 2012 en drievoudig kampioen Ereklasse, neemt komende zaterdag 26 september afscheid van de sport tijdens het concours in Eext.

De tweede bezichtigingshengst Brandy (v. Uromast) heeft een ongekende lijst met overwinningen behaald in zijn carrière.

Meer dan 100 overwinningen

Zijn succes begon al toen hij als vierjarige de nieuwelingencompetitie won, om in de jaren daarna zowel kampioen bij de vijf- als de zesjarigen te worden. Hij won drie keer het nationaal kampioenschap Ereklasse en de eerste vijf edities van de Renovo Schaal staan op zijn naam. In totaal staat het aantal overwinningen van de zwarte ruin, altijd gereden door Harry van Middelaar, op meer dan 100.

Rijk in alles

Toon van Doorn kocht Brandy dit voorjaar, maar besloot recent om de veertienjarige zijn sportieve pensioen te gunnen. Hij licht toe: “Ik heb Brandy dit voorjaar gekocht met het oog op de handel en ik had gehoopt er een goed spanpaard naast te vinden. Brandy is zo rijk in alles en maakt zich in tuig zo groot en mooi, daar is geen spanpaard naast te vinden. Ik heb veel toppaarden zien gaan op een manier die naar mijn mening niet past, die paarden komen in de handel terecht en presteren daarna nooit mee zoals ze kunnen, en dat wil ik voor Brandy niet.”

Afscheid

Van Doorn: “Hij heeft zoveel oranje linten gehaald, hij verdient een waardig afscheid van de sport. Tijdens het afscheid aankomende zaterdag staat ook Harry uiteraard in de spotlight, hij heeft Brandy immers groot gemaakt. De toekomst van Brandy? Ik ga er lekker zelf recreatief mee rijden en van hem genieten!”

‘Hij laat mij nooit in de steek’

Harry van Middelaar vertelt over Brandy: “Brandy heeft heel veel voor me betekend, hij heeft mij op de kaart gezet. Zijn karakter is zijn allersterkste punt, hij laat je nooit in de steek. Hij is rustig op stal en op de vrachtwagen, maar als je hem inspant weet hij dat het moet gebeuren. Thuis slooft hij zich niet uit, maar op concours wel!”

Acht jaar aan de top

Van Middelaar: “Met Brandy heb ik voor het eerst ereklasse gereden en ben ik ook drie keer kampioen geweest. De laatste keer was in 2018 en een maand later is hij verkocht. Dat Toon nu zegt: we gaan hem afscheid laten nemen en nog één keer laten zien, dat vind ik mooi. Zo’n paard als dit verdient dat. Als je acht jaar lang aan de top hebt meegedraaid en elk concours aanwezig bent geweest, dan moet je op gepaste manier afscheid nemen. En dat gaan we zaterdag doen!”

