Hengstenkeuring Tuigpaard verplaatst naar 3 april 2021

Traditiegetrouw vindt de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten plaats in het eerste weekend van het jaar. Het Algemeen Bestuur heeft recent besloten deze voor 2021 te verplaatsen naar het voorjaar van 2021, onder andere aangezien het verrichtingsonderzoek van de tuigpaardhengsten in het najaar plaatsvindt.

Eerder werd gecommuniceerd dat dit op 17 april zou zijn, maar bij nader inzien valt dit samen met andere evenementen. Om deze reden is besloten de Hengstenkeuring Tuigpaard te plannen op zaterdag 3 april.

Buitenevenement

Op zaterdag 3 april 2021 vindt de Hengstenkeuring Tuigpaard plaats op het hoofdterrein van de KNHS. Het wordt zodoende een buitenevenement, waardoor er te verwachten is dat er meer mogelijkheden zijn tot het toelaten van publiek, in het kader van de coronamaatregelen.

Eerste- en tweede bezichtiging op 3 april

Ook is besloten zowel de eerste als de tweede bezichtiging op deze dag te organiseren. Aanleiding tot dit besluit was onder andere dat het verrichtingsonderzoek voor tuigpaardhengsten sinds 2020 enkel nog in het najaar plaatsvindt. Door de hengstenkeuring later in het voorjaar de organiseren, komt het selectiemoment voor de aanlegtest dichter bij de test zelf te liggen.

Bron: KWPN